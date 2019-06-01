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Эль-Шаарави: «Наша цель - регулярно участвовать в Лиге чемпионов»

01 июня 2019, 10:30

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави в интервью для Roma TV подвел итоги сезона для своей команды.

Мы могли сделать больше. Мы изначально планировали лучшее выступление, наша команда могла оказаться в первых рядах. Мы могли добиться большего в Серии А, в Кубке Италии и даже в Лиге чемпионов. 

Это была негативная кампания с точки зрения результатов, но мы должны подвести черту под ней и попытаться добиться больших успехов в следующий раз. Наша цель - регулярно участвовать в Лиге чемпионов. 

Ранее Эль-Шаарави рассказал о своем развитии в итальянском клубе. 

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