Эль-Шаарави: «Наша цель - регулярно участвовать в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ромы» в интервью для Roma TV подвел итоги сезона для своей команды.

Мы могли сделать больше. Мы изначально планировали лучшее выступление, наша команда могла оказаться в первых рядах. Мы могли добиться большего в Серии А, в Кубке Италии и даже в Лиге чемпионов.

Это была негативная кампания с точки зрения результатов, но мы должны подвести черту под ней и попытаться добиться больших успехов в следующий раз. Наша цель - регулярно участвовать в Лиге чемпионов.