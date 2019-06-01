«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано».
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:1)
Голы: Салах 2 (пенальти), Ориги 88.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Алли (Льоренте 82), Уинкс (Моура 66), Сиссоко (Дайер 74), Кейн, Сон, Эриксен
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум (Милнер 62), Хендерсон, Роберто Фирмино (Ориги 58), Мане (Гомес 90), Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
Судья: Скомина Дамир.
Как по мне,за такое пенальти не дают.... но все говорят ,что ранний пенальти похоронил Шпор - это смешно, пенальти на последних секундах или минутах Юве- Атлетико или прошлый Реал - Юве, вот эти минуты хоронят,а у Шпор был вагон времени. Вспомните игры с Аяксом,когда они проигрывали 3-0 и за один тайм перевернули с ног на голову. Здесь же времени было гораздо больше.Кроме того,Ливерпуль дважды вынес Шпор в АПЛе и видать именно этот фактор давил на игроков.на их менталитет. Хотя и Ливерпуль,как впрочем и Клопп менталитетом сильно не отличались(говорить можно много. скрывая за словами - реальность). Мы не знаем,как бы играл Ливерпуль если бы не было пенальти,точнее быстрого гола.а нафантазировать можно много. Если бы аналогичная ситуация была в противоположную сторону,то Шпоры были уверены в пенальти,а наши бы отрицали - поэтому этот эпизод невозможно расценивать объективно. Скомина назначил пеналь в ворота ПСЖ за меньшее зло - объективно за подобное - он ставит,а другой может и не поставить. Энтони Тэйлор обслуживает матчи евро и апл и там всегда есть или КК или Пенальти или полный букет с бонусами.самое интересное если не его судейские ошибки,то уж точно Явнейшее нарушение и моментальное наказание.если матч прошёл без эксцессов,то обслуживал его двойник.
когда играл Реал в Амстердаме там тоже гол засчитали мадридцам весьма спорный.
Как по мне,за такое пенальти не дают.... но все говорят ,что ранний пенальти похоронил Шпор - это смешно, пенальти на последних секундах или минутах Юве- Атлетико или прошлый Реал - Юве, вот эти минуты хоронят,а у Шпор был вагон времени. Вспомните игры с Аяксом,когда они проигрывали 3-0 и за один тайм перевернули с ног на голову. Здесь же времени было гораздо больше.Кроме того,Ливерпуль дважды вынес Шпор в АПЛе и видать именно этот фактор давил на игроков.на их менталитет. Хотя и Ливерпуль,как впрочем и Клопп менталитетом сильно не отличались(говорить можно много. скрывая за словами - реальность). Мы не знаем,как бы играл Ливерпуль если бы не было пенальти,точнее быстрого гола.а нафантазировать можно много. Если бы аналогичная ситуация была в противоположную сторону,то Шпоры были уверены в пенальти,а наши бы отрицали - поэтому этот эпизод невозможно расценивать объективно. Скомина назначил пеналь в ворота ПСЖ за меньшее зло - объективно за подобное - он ставит,а другой может и не поставить. Энтони Тэйлор обслуживает матчи евро и апл и там всегда есть или КК или Пенальти или полный букет с бонусами.самое интересное если не его судейские ошибки,то уж точно Явнейшее нарушение и моментальное наказание.если матч прошёл без эксцессов,то обслуживал его двойник.
когда играл Реал в Амстердаме там тоже гол засчитали мадридцам весьма спорный.
Ну а то что для тебя пеналь был лишь подчёркивает, что ты фанат кабинетного интора, вам всегда левые ставят, других вы не видели. Аха-ха))
Ну а то что для тебя пеналь был лишь подчёркивает, что ты фанат кабинетного интора, вам всегда левые ставят, других вы не видели. Аха-ха))
Ливер с победой. Действительно заслужили. Думаю, у 99% сегодняшних клубов просто руки бы опустились после 0-3 на Кампе. А Клопп смог собрать ребят, настроить, и результат сделали те, кто сидел на скамейке полсезона! Пожалуй, сегодня так может только Ливерпуль. В следующем сезоне надо наконец-то становиться чемпионами АПЛ.
Ливер с победой. Действительно заслужили. Думаю, у 99% сегодняшних клубов просто руки бы опустились после 0-3 на Кампе. А Клопп смог собрать ребят, настроить, и результат сделали те, кто сидел на скамейке полсезона! Пожалуй, сегодня так может только Ливерпуль. В следующем сезоне надо наконец-то становиться чемпионами АПЛ.
Особенно по удалению Нани.
Особенно по удалению Нани.
во-первых дело было сфабриковано, это доказано и с клуба сняты обвинения.
во-вторых как бы там не было клуб понёс наказание, значит уже не кабинетный, ведь кабинеты подразумевают админресурс и безнаказанность. Таковыми являются ливер, рояль, бурса и интор.
во-первых дело было сфабриковано, это доказано и с клуба сняты обвинения.
во-вторых как бы там не было клуб понёс наказание, значит уже не кабинетный, ведь кабинеты подразумевают админресурс и безнаказанность. Таковыми являются ливер, рояль, бурса и интор.
Они долго шли к этому трофею.
Они долго шли к этому трофею.