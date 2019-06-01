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«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

01 июня 2019, 23:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано».

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:1)
Голы: Салах 2 (пенальти), Ориги 88.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Алли (Льоренте 82), Уинкс (Моура 66), Сиссоко (Дайер 74), Кейн, Сон, Эриксен
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум (Милнер 62), Хендерсон, Роберто Фирмино (Ориги 58), Мане (Гомес 90), Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

Судья: Скомина Дамир.

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ЛиверпульЧемпион
ЛиверпульЧемпион ответил Князь Всея Турина
   316 / 816
вчера в 19:13
через Великий Ювентус - транзитом.
Не дождетесь, туринские, он еще 4 года будет в Ливерпуле.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
04 июня в 13:29
посмотрел я сомнительный пенальти несколько повторов. всё таки если бы не было ВАРа,то это пенальти - 100%,потому что так махать руками в штрафной,расставляя по позициям игроков.когда рядом с тобой манёвренный форвард - это уже ошибка защитника,который должен читать игру Мане. Но ведь если смотреть Вар,то мяч можно сказать вообще не попал в руку, скорее всего в область подмышки,да и то сначала в плечо. Почему рефери не пошёл Лично смотреть ВАР? Ведь это же не свободный пробивали ,а пенальти?! Такие моменты необходимо просматривать,НО видать задача была найти повод для Точки,а он всё таки был,поставить ЕЁ и если что спихнуть на ассистентов. Очень похоже,что тут дело нечисто... Как говорится,Скомина умыл свои руки. Но ещё более непонятно,зачем Льорис акцентировано в последнее мгновение убирал свою руку,ведь судя по его полёту, мяч скорее всего попадал в ладонь, вопрос уже второстепенный отбил бы или нет? Скажем так игрок мирового класса поступил хуже дворового. Ведь киперы наоборот пытаются задержать руку и ногу,что бы был шанс парировать,а тут сам умышленно пропускает. второй гол - привоз,начиная от углового на ровном месте и выноса мяча из штрафной,правда один выносил,а другой скидывал игрокам ливерпуля.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Tommy Lee
   226 / 816
02 июня в 22:50
Лучшие моменты матча
у неё на купальнике написано Италия, такие красотки только в Турине. даже Скомина свистком хотел остановить стюартов,что бы не мешали. но один испашка ослушался и рванул за ней,что бы пообниматься - это самый счастливый момент в его жизни и уж Финал точно не скучный.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Юра Алфёров
   226 / 816
02 июня в 22:47
С ПОБЕДОЙ ЮРГЕН КЛОПП, ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ В БОРУССИЮ ДОРТМУНД!!!
через Великий Ювентус - транзитом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
02 июня в 22:38
мне как относительно нейтральному зрителю,симпатизировавшему Арсеналу,не понравился финал ЛЕ,особенно 1 тайм, да и 2 при обилии забитых мячей был не совсем профессиональным,а более дворовым. Но уверен,что поклоники двух лондонских команд не считают эту игру скучной. В принципе и финал ЛЧ не сильно отличался от "меньшего брата", особенно для тех которые пришли посмотреть Шоу - его не вышло. Насчёт пенальти - кто болел за Ливерпуль скажут что это 100% и будут - правы. ведь рука была перпендикулярна телу и Скомина моментально указал на Точку,хотя слушал микрофон,что там говорили неизвестно мне(скорее всего должно прослушиваться) и всё же там подтвердили игру рукой. Барса- Лион не менее спорный пенальти на Суаресе, Шпоры - Мс нереализованный,тоже был не однозначный, ПСЖ-МЮ вообще левейший из всех левейших. Льоренте забивает МС тоже неопределённой частью тела. убирает руку,но не успевает полностью убрать и от неё в бёдрышко и в ворота и везде ВАРы. Юве- Атлетико пенальти тоже был под вопросом. Гол Аякса в ворота Реала.когда мяч в центре не понятно вышел за поле или нет. Так что мы видим,что и Ливерпуль не миновала чаша сия.
Как по мне,за такое пенальти не дают.... но все говорят ,что ранний пенальти похоронил Шпор - это смешно, пенальти на последних секундах или минутах Юве- Атлетико или прошлый Реал - Юве, вот эти минуты хоронят,а у Шпор был вагон времени. Вспомните игры с Аяксом,когда они проигрывали 3-0 и за один тайм перевернули с ног на голову. Здесь же времени было гораздо больше.Кроме того,Ливерпуль дважды вынес Шпор в АПЛе и видать именно этот фактор давил на игроков.на их менталитет. Хотя и Ливерпуль,как впрочем и Клопп менталитетом сильно не отличались(говорить можно много. скрывая за словами - реальность). Мы не знаем,как бы играл Ливерпуль если бы не было пенальти,точнее быстрого гола.а нафантазировать можно много. Если бы аналогичная ситуация была в противоположную сторону,то Шпоры были уверены в пенальти,а наши бы отрицали - поэтому этот эпизод невозможно расценивать объективно. Скомина назначил пеналь в ворота ПСЖ за меньшее зло - объективно за подобное - он ставит,а другой может и не поставить. Энтони Тэйлор обслуживает матчи евро и апл и там всегда есть или КК или Пенальти или полный букет с бонусами.самое интересное если не его судейские ошибки,то уж точно Явнейшее нарушение и моментальное наказание.если матч прошёл без эксцессов,то обслуживал его двойник.
когда играл Реал в Амстердаме там тоже гол засчитали мадридцам весьма спорный.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ген Геныч
   104 / 816
02 июня в 22:06
В тот момент,практически ЛЮБАЯ из участников от 1/8 до 1/2!!
МЮ как раз таки и победили Барселону, правда не в этой жизни. они же им вылетели с треском,дехея в очко пропускал тряпочные удары,даже Кариус был надёжней с Реалом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ген Геныч
   104 / 816
02 июня в 21:36
Т.е такой финал +неоднозначное судейство,тебя устраивает?!Ливер что и Тот вышли в финал на дурачка,одни попали на спад Барсы,другие на расхлябанность Аякса
дурачкам везёт,вот они и оказались в финале и победили дурные из дурных,а умные и в плейофф не попали... йо-хо-хо!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   104 / 816
02 июня в 21:24
В следующем сезоне с вами зарубимся в финале.
Юве в финале? это не научная фантастика,скорее всего анимэ.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Dinamikk
   36 / 816
02 июня в 21:24
Этот все про судей, ты хотя бы правила футбола изучи для начала скаженный.. хотя кому я это говорю, ты же за Ювентус болеешь
мнение продинамленного айнтрахтом интераста меня вовсе не интересует. Аха-ха)))
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 20:18
завидуй, Пеп !
dok66
dok66
   647 / 816
02 июня в 17:42
Ливер с Победой ! Должен был .. и сделал !
ЛиверпульЧемпион
ЛиверпульЧемпион ответил 95-shishani-95
   316 / 816
02 июня в 15:56
С победой Ливерпуль!!! Рад за Салаха и Мане!!! Выиграл тот, кто заслуживал больше всех!!! Пусть Зидан забудет про ненужного Погба, и потратит эти деньги на Ван Дейка и Эриксена!!!
Про ван дейка пусть забудет он ливерпульский.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
02 июня в 15:07
слабенький финал, можно сказать финалишко, благодаря тоттенхему, эдакий междусобойчик апл под вывеской лч
bonek
bonek
   706 / 816
02 июня в 14:23
кстати, скомина неодназначный судья..за ним всегда какие то ошибки..матч 1,/ 8 финала 2013 года в Дртмунде Борусия -Шахтёр...явные пенали не поставил
bonek
bonek ответил Rex04
   706 / 816
02 июня в 14:16
Самый скучный финал в истории ЛЧ...
2008 год челси --мю такой же...и 2003 год ювентус--милан..вроде то же скучные финалы..разве можно сравнить с 2015 годом)))
bonek
bonek
   706 / 816
02 июня в 14:13
скажу итог по матчу..конечно ливерпуль по итогам более заслужил..но мне не понравился брак в передачах ливера, может это финал и волнения..алисон подтвердил что вратарь это пол команды.. последние 5 минут с 90-й по 95 -ю ливерпуль сыграл просто плохо, позволял сопернику многое..поздравляю Клопа и его команду с победой.. жаль не было аякса, футбол может быть был и интересней , но это из области если))..болельщикам тотенхэма..у вас хорошая команда, удивлён игроками тотэнхэма,у них точность передач намного была лучше и если я не ошибаюсь, игроки тотэнхэма очень мало фолили.. но в третий раз что бы повезло тотэнхэму, это уже слишком!!!))) так что всё заслуженно!! хотя честно, надеялся на финал барса--аякс..с барсой всё таким наверное зрелищней было, барса в одном матче противостояние выходит победителем в основном..ну это моё личное мнение.. ждём в следущем финале ЛЧ барсу )) всем добра и здоровья!!! английские команды---большие трудяги и молодцы!!! всё по делу!!
ибрагимхалил
ибрагимхалил
   509 / 816
02 июня в 14:04
Пеналь можно было не давать сломал всю игру Ливерпулю он перестал атаковать
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   579 / 816
02 июня в 13:59
Хотелось увидеть более зрелищную игру, но привезенный пенальти на первых секундах матча убил интригу. Когда играешь в своей штрафной площади, руки должны быть за спиной и ниже пояса, а лучше вдобавок сжать в кулак ладони. Пока в составе Тотенхема будут игроки уровня Сисоко (совершают детские ошибки новичков) ни о каких победах речи идти не может. Потому что команда с рваным днищем в центра поля не должна в принципе доходить до финала.
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил Kirill Erokhin
   275 / 816
02 июня в 13:54
От них ожидаемо, Ттх, это не Ливерпуль или МЮ, это их первый финал лч, возможно они просто перегорели, но последние 10 минут были очень тяжелыми для Ливерпуля, так что стоит отдать им должное, они сделали все что могли, но в сегодня Ливерпуль был сильнее, понимаю, что фанату Ютд это сложно принять.
Не могу не согласиться, что последние минут 10-15 Тоттенхем играл просто идеально и запросто мог забить, им просто не повезло. Но футбол это не 10-15 минут. Тем более финал лиги. Согласен, что Ливерпуль сыграл более стабильно в этом матче. Но это всё, что можно сказать о Ливерпуле в данной игре. Ни какой красоты ни какой зрелищности они не показали.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Сережа Грязев
   52 / 816
02 июня в 13:22
Ну и финал!!! Говнище полное засыпал 3 раза. Самый скучный финал за всю историю ЛЧ!!!
точняк, проснулся только когда сиськи на поле выбегали
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   227 / 816
02 июня в 13:12
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Raamtvall
       27 / 816
    02 июня в 13:05
    Шпорам не отчаиваться. Пеналь был, он едва ли что-то принципиально поменял - шпоры отдали всё против голубых и Аякса. Финал для них - вселенский подвиг, по вчерашней игре кубок не для них, тут без обид. То, что они демонстрировали в 1/4 и 1/2, надо уже переносить на АПЛ, чтобы возить мешок по газону и там, уже пора. Ливер с победой. Действительно заслужили. Думаю, у 99% сегодняшних клубов просто руки бы опустились после 0-3 на Кампе. А Клопп смог собрать ребят, настроить, и результат сделали те, кто сидел на скамейке полсезона! Пожалуй, сегодня так может только Ливерпуль. В следующем сезоне надо наконец-то становиться чемпионами АПЛ.
      Raamtvall
      Raamtvall
         317 / 816
      02 июня в 12:59
      Шпорам не отчаиваться. Пеналь был, он едва ли что-то принципиально поменял - шпоры отдали всё против голубых и Аякса. Финал для них - вселенский подвиг, по вчерашней игре кубок не для них, тут без обид. То, что они демонстрировали в 1/4 и 1/2, надо уже переносить на АПЛ, чтобы возить мешок по газону и там, уже пора.
      Ливер с победой. Действительно заслужили. Думаю, у 99% сегодняшних клубов просто руки бы опустились после 0-3 на Кампе. А Клопп смог собрать ребят, настроить, и результат сделали те, кто сидел на скамейке полсезона! Пожалуй, сегодня так может только Ливерпуль. В следующем сезоне надо наконец-то становиться чемпионами АПЛ.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Капитан Врунгель
         17 / 816
      02 июня в 12:44
      +100
      Особенно по удалению Нани.
      Сережа Грязев
      Сережа Грязев
         452 / 816
      02 июня в 11:55
      Ну и финал!!! Говнище полное засыпал 3 раза. Самый скучный финал за всю историю ЛЧ!!!
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил NGYCR7
         27 / 816
      02 июня в 11:42
      Князь, тебе не зазорно озвучивать тему кабинетства, учитывая, что Ювентусу многие приписывают этот самый статус?! Так что давай ты будешь писать глупости ?!😂
        feris1
        feris1
           131 / 816
        02 июня в 11:34
        Ливер с победой!
        Они долго шли к этому трофею.
        beefs
        beefs
           144 / 816
        02 июня в 11:30
        Победитель определен и это Ливерпуль!
        Илья Белкин
        Илья Белкин
           195 / 816
        02 июня в 11:28
        Кейн конечно то еще бревно
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответил NAZAR 007
           221 / 816
        02 июня в 11:21
        Топить за сильных мира всего каких-то несколько лет, это не столь мощный показатель боления. Сегодня есть, а завтра - не факт. В Большей степени, даже глорство. Знаю здесь юзеров с давним стажем боления за забугорных : из не супер топовых Лелька и Володя- за Лацио, из топовых, Руслан-за Реал, Влад и Апсны -за Барсу, Руслан - за Реал, Арман- за Баварию.....А уж поливать своих, какими бы они скучными и тягомтотными не были, вообще не комильфо... Вспомните чемпионат мира 2018... сколько приятны минут наши деревеянные принесли нам, просто от души было за них гордо и кто бы там не писал, никакой Египет, слабая Испания и т.д. Даже с сильными хорватами и не важно какой тактикой мы смотрелись вполне достойно, играли так на данный момент, как повзоляет мастерство, и делали вещи . И практически все наши футболисты из этой РПЛ, которую вы с оппонентом называете болотом и недоразумением....Начну с того, с чего начал : хорошо топить за забугор топов зная, что они никогда ниже уровня не упадут, точнее они всегда таком фаворе, ЧТО ИМ ПРОСТО НЕ ДАДУТ УПАСТЬ..)
        Да тут дело совсем ни в этом!!!!Наш чемпионат-это чемпионат автобусов и кроме 5-6 матчей за весь сезон ,смотреть не на что!!!!У нас унылый чемп из за того,что в футбол тони кто не играет,а играют в антифутбол(2-я восьмерка уж точно)от этого и наши в европе проигрывают т.к привыкли из за автобусов играть пешком и обрабатывать мяч в 3 касания!!!!!!!!!!!!!!!!!Наш чемп должен быть как чемпионат Бельгии из 8 команд в 4 круга+плей офф,тогда и чемп будет зрелищный и команды будут находиться всегда в тонусе ,а тут еще +2 автобуса хотат поставить в чемпионат!!!!!Потом мы удивляемся,а почему в европе так команды бегают,а наши сдыхают после первого тайма!!!
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