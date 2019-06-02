«Ростов» нашел причину победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

«Ростов» отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов.
Клубы в феврале проводили тренировочные сборы в испанской Марбелье.
«Ростов» отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов.
Клубы в феврале проводили тренировочные сборы в испанской Марбелье.
А между тем, мои Оренбургские парни, финишировали повыше донцов, так что анализ пусть смотрят у себя!
А между тем, мои Оренбургские парни, финишировали повыше донцов, так что анализ пусть смотрят у себя!