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«Ростов» нашел причину победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

02 июня 2019, 12:03
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ростов» отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов.

Клубы в феврале проводили тренировочные сборы в испанской Марбелье.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   232 / 816
02 июня в 18:52
Это единственное достижение пердивного ростова в этом сезоне, пожили рядом с Ливерпулем четыре дня. А в Ливерпуле подумали, надо же быть такими пердивщиками.
Трезвый повар
Трезвый повар
   453 / 816
02 июня в 16:36
Я полагаю что это была шутка. Хоть и не смешная но всё-таки шутка. А диванные эксперты Соккера на полном серьёзе обсуждают её и при этом ещё нашу команду критикуют
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 15:08
Спартаковский подход.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   596 / 816
02 июня в 13:26
Нет, конечно донские ракоеды - сильные аналитики,слов нет! СИЛА!
А между тем, мои Оренбургские парни, финишировали повыше донцов, так что анализ пусть смотрят у себя!
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   227 / 816
02 июня в 13:16
такое ощущение, что "специалисты" соккера у бомжей или у бабушек во дворах такие "новости" собирают, сколько же тушек в РФ занимают не свое место..
Королевский Реал
Королевский Реал
   136 / 816
02 июня в 13:02
детский сад какой-то...
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
02 июня в 12:14
Это всё чем может гордиться Ростов? Они сами себя троллят!
Strikers188
Strikers188
   209 / 816
02 июня в 12:11
Спартак нашёл 7 причин победы Ливерпуля в ЛЧ
ошалевший
ошалевший
   231 / 816
02 июня в 12:08
какой бред,толи от ростова то ли от соккера,такое ощущение что у кого то развитие остановилось лет в 10-15
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