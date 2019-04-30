ГлавнаяБлогиНародный обозреватель

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

вчера, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Ребров Артем
Ребров Артем
Вратарь
Манджукич Марио
Манджукич Марио
Нападающий

«Соккер.ру» собрал ваши апрельские шутки. Месяц был насыщенным футбольными и не очень событиями – поводов юморить хватало!

20 место. Моуриньо оказался вторым по окладам тренером года – получит за сезон 31 млн евро, не работая. А на третьей строчке Анри. Тьерри выложили 25.5 млн евро, лишь бы уволить из «Монако».

Incredulous: Моуринью это футбольный Остап Бендер.

Van Vanovich: Мы думали, что Маур мошенник, а оказывается - Анри)))

LOpp: Самые дорогие физруки.

19 место. Сложно без ироничных ремарок, когда у сборной России случился «прорыв» в рейтинге ФИФА – поднялись на 46 место.

parallels: Да ладно - с самой ДР Конго сравнялись??

18 место. Диего Коста оскорбил мать арбитра, был удален и получил дисквалификацию на 8 матчей в итоге!

Klaksvikar Itrottarselag: До 90-й минуты Диего может доигрывать только в смирительной рубашке и с кляпом во рту.

17 место. Подписывайтесь на нашу группу ВК  – там тоже шутят в комментариях. Например, когда Эффенберг заявил: «Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за 5 миллионов евро», остроумный ответ нашелся сразу:

Владька Смагин: Моуриньо уже давно стоит дороже.

16 место. Наш читатель Павел Якунин помог хештегом #Народный_обозреватель не упустить шутку, которая идеально описывает натужные победы «Реала» усилиями Бензема и игру команды:

ДСА: Так Зидан поседеет даже лысым.

15 место. Манчини – тренер года в Италии. Новость уже не требует дополнительных шуток, но ироничные резюме не заставило себя ждать.

Ragnar_Lodbrok: Опустил ниже плинтуса «Зенит» - стал тренером года в Италии.

14 место. Андрей Федун озвучил стоимость клуба «Спартак» со стадионом – где-то 1.1-1.2 млрд евро.

Олег Борткевич: Это он еще стоимость бани не учел.

А Литейный 4 о том, что не все продается, что с ценником:

- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.

- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.

Гы-гы-гы.

13 место. Свидетель сами знаете на каком суде заявил, что потерпевший Пак выходил из кофейни с улыбкой на лице. Ударим киноклассикой по надоевшему разбирательству:

Сантус: Выходя из кафе, Штирлиц уже представлял как Холтоффа и Айсмана ведут по коридорам Гестапо... И лёгкая улыбка не сходила с его уст...)

mortid:

Улыбайтесь друг другу приветливо

Это так украшает ваш взгляд.

И ответит вам б***о невежливо

Табуреткой три раза подряд.

AmIIIeR89: Пак уже подсчитывал в уме размер выплаченной ему компенсации.

poodle: он теперь всегда улыбается!

12 место. Педро Роша ушел из «Спартака» в аренду в юном месяце апреле. Ваш сарказм не оставил его трансфер незамеченным.

Spakov: «Спартак» раскидывается такими игроками. Кто же останется?

Михаил Славнов: Символ «Спартака» уходит. Еще Глушакова погонят – «Спартак» перестанет существовать.

cska plus: Счастливчик, хоть как-то паспорт забрал у Федуна.

11 место. Марио Манджукич в апреле подписал новый контракт с «Ювентусом». Еще одна шутка из группы ВК о схожести стилей и внешности футбольных героев Италии и России.

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

Алексей Громов: Карпин подписывает Григоряна?

10 место. После разгрома «Спартака» в Туле оказалось, что у вас друг на друга целое досье, и все ходы записаны.

parallels: Вот этот оракул из Тарасовки дал верный прогноз ещё осенью!

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

9 место. Богат русский язык на необычные глаголы. Вы придумали, как обозначить поражение «Спартака» от «армейцев» в дерби.

Михаил Славнов: - Отпаочили – понятно, отрапидили – тоже, а как сказать про позор с ЦСКА?

Piercman: - Отконячили?

Faustello: - Табунякнули )))

8 место. Секунда черного юмора после слов Червиченко: «Спартаку» нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам».

311: «Спартаку» нужен паталогоанатом!)

7 место. Мем по итогам матча «Краснодара» и ЦСКА – «горожане» выиграли 2:0 у москвичей

spartach n1

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

6 место. Артем Ребров поделился ночным кошмаром – во сне никак не может завязать шнурки, а его уже все ждут на поле, и начинает паниковать.

Leha-ha50: Придется заказать бутсы на липучках!!!

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: СТРАШНЫЙ СОН РЕБРОВА: ЛЮБИМАЯ ШТАНГА ИЗМЕНИЛА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ! ГЫ-ГЫ-ГЫ

5 место. Хавбек «Челси» Дэнни Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде.

Tott_Hot: Отныне его будут звать Дринфайруотер)

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: КОГДА ДРИНК НЕ ТОЛЬКО УОТЕР! ГЫ-ГЫ

311: Дэнни Дринкводка!)

4 место. У Слуцкого случился конфликт с арбитром Сердаром Гозюбийком, и наш местный Холмс makkie раскрыл тайный заговор.

makkie: Гозюбийка – Гозюбий – Гозюба – Зюба – Дзюба.

Еще и Сердар – имя Азмуна. Уши Питера торчат) Бинго! :D

А Tostao вспомнил подход самого Слуцкого:

Лёня очевидно забыл, что он предлагал в своё время делать с российскими судьями

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

3 место. Глушаков может покинуть «Спартак», если клуб выплатит ему 1.5 млн евро за разрыв контракта. Чемпион по поиску ваших шуток в апреле parallels навел на отличный сарказм:

dino-hsv: всего 1.5 млн за усиление «Спартака» в трансферное окно - очень даже неплохо :)

Ангел неБесГрешен: Полтора миллиона? Супруга и приставы сделали стойку...

mihaluch: Получит 1,5 «лимона» и свалит в чешский «Баник».

2 место. Алексей Березуцкий пошутил, что Слуцкого нельзя пускать за руль – сбивает все подряд, стойки, деревья…

LaFur1aRoja: Сбивает ДЕРЕВЬЯ! Я бы на месте Березуцких был бы предельно осторожен.

mihaluch: - Всё ясно, Берёзы работают у Слуцкого водителями, а футбол так - хобби.

LOpp: - Слуцкий садится в машину, за рулем Березуцкий спрашивает его:

- Шеф, куда поедем?

- Фитнесс-центр!

- Куда?

- Да шучу я, в «Макдональдс» езжай.

spartach n1:

Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

1 место. Глушаков и Комбаров вместе с другими «спартаковцами» посадили деревья вокруг «Открытие Арены». Дело правильное, но такая новость требует ваш шутливый десант:

Lucho Gonzalez: Прямо на футбольном поле посадили, чтоб в «Спартаке» на двух игроков обороны больше было.

Klаsse: Закопали Заболотного и Вернблума по пояс.

Mario84: Надо же контракт отрабатывать)

Димoн: За «Зенит» играют, за «Спартак» - деревья сажают)))

pomor45: Будет чем баню топить.

kust07: Неплохая подработка, а где же Гулиев?

Питерский Пивасик: Новые спартаковские легенды вырастут лет через 10!

Питермен: А ведь если эти деревья поставить в состав вместо Глушакова и Комбарова, они смогут подняться в таблице.

P.S. Если видите удачную чужую шутку – упоминайте в ответном комментарии хештег #Народный_обозреватель. И автора, и того, кто нашел клад, обязательно упомянем в новом выпуске! А если сами удачно пошутили и получили много лайков – не стесняйтесь дописать тот же хештег, как и обозначить им юморной стишок или мем. Спасибо всем, кто помогает собирать ваше творчество! А вам чья шутка понравилась сильнее всего?

Поделиться
Другие материалы по теме
Народный обозреватель. Голые футболистки, нога Миранчука и сын Киркорова
01 апреляАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии28
Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне
28 февраляВадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии27
Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой
30 январяСтанислав Горин в блоге Народный обозревательКомментарии18
Народный обозреватель. Предновогодний
27 декабря 2018Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии21
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»
18 ноября 2018Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии58
Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»
11 октября 2018Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
   262 / 957
вчера в 22:02
Лёня лучший.
drimmer
drimmer ответил Так Себе Аналитик
   411 / 957
вчера в 21:55
На спортс.
Тут в обсуждениях веселее))
drimmer
drimmer
   411 / 957
вчера в 21:50
Давно такого смешного НО не было) респект создателям
kingoffam
kingoffam
   347 / 957
вчера в 20:28
Большинство шутников из бомжей,но с ними и так все ясно.
LOpp
LOpp
   18 / 957
вчера в 19:46
12 место что смешного?
Про паспорт вообще баян.
2 место про Слуцкого... Жесть, сколько можно шутить про Макдональдс?
Баянище!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил
   6 / 957
вчера в 19:27
В точку, просто в точку.
И самое страшное, что адекватам боты тоже нужны, прежде всего чтобы обходить игнор, которым всякие отморозки себя огородили от мнений, отличных от их мнения. Раньше тут было много всякой движухи, я вот в ОЧМ-2014 конкурс прогнозов вёл, а сейчас?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   668 / 957
вчера в 19:13
Про Косту и Дринкуотера - смешно, остальное - хлам
ᅠ
ответил Scuderia Ferrari
   245 / 957
вчера в 19:09
2 мая? Я ответил на ряд его комментов, задав неудобные вопросы, ответа пока не получил. Спишем на работу/занятость/незаход на Соккер. Или ответит, или 3го поговорю по душам.
Я думал, ты у меня что-то спросить хотел. Честно говоря, есть у меня желание махнуть рукой на Соккер и перейти на чтение новостей в другом месте. Здесь, как я понял, ничего не будет делаться для нормального общения, а наоборот будут поощряться боты для мнимой массовости пользователей, выдаваться этим ботам ВИП-статусы, закрываться глаза на мелкие грехи ботоводов. Всё в конечном итоге ради денег.
Мне противен такой подход к людям, поэтому, прислушавшись к ТакСебеАналитику, может и склонюсь к походу через Альпы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил
   6 / 957
вчера в 19:02
2 мая? Я ответил на ряд его комментов, задав неудобные вопросы, ответа пока не получил. Спишем на работу/занятость/незаход на Соккер.
Или ответит, или 3го поговорю по душам.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   38 / 957
вчера в 18:56
Не смешно. Единственно паралес хрюнов здорово гоняет.
ᅠ
ответил Scuderia Ferrari
   245 / 957
вчера в 18:44
Привет. Я за последнее время понял, что мы с тобой тут друг другу не враги, и нормальные фаны ЦСКА тебе тоже не враги. Тут есть один пользователь, который на почве лютой ненависти к Спартаку... заступается за Спартак =)) Я буду до последнего надеяться, что это не так, но на пару вопросов я жду ответа. Будем считать, что до 2 мая время есть.
Хороших праздников, мой армянский друг. Дата меня в ступор ввела - почему до 2-го мая? Про пользователей - они тут разные. Вот ваш манго, например, свой же клуб грязью поливает с левых акков, когда нужно стравить кого-то. Есть вопросы по итальянским ботам, за исключением тех, чьи принадлежат долларовой миллионерше - там давно...кхм...как бы выразиться чтобы в бан не попасть. Впрочем, думаю, всё понятно.
Спрашивай что хотел, если в моих силах - отвечу. Ну а адекватные фанаты любых клубов мне не враги, хоть ЦСКА, хоть Зенита, хоть Барселоны.
MAUS
MAUS ответил владелец конюшни
   72 / 957
вчера в 18:10
Про досье в точку - один питерский болельщик, не будем показывать на него пальцами, очень сильно напоминает бабушку с семечками на скамейке у подъезда.
не, он тайный бАлельщик Спартака))))
у него просто питерские семечки)))) еще та зараза))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   76 / 957
вчера в 17:56
На первое место (вместо девятого) надо было поставить "отконячили - табунякнули".
Действительно улыбнуло...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   47 / 957
вчера в 17:50
Вот это годный выпуск, много перлов про спартак)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   6 / 957
вчера в 17:50
Привет. Я за последнее время понял, что мы с тобой тут друг другу не враги, и нормальные фаны ЦСКА тебе тоже не враги. Тут есть один пользователь, который на почве лютой ненависти к Спартаку... заступается за Спартак =))

Я буду до последнего надеяться, что это не так, но на пару вопросов я жду ответа. Будем считать, что до 2 мая время есть.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 957
вчера в 17:48
Ну что, федунботы, вот и вашему клубу настала пора оказаться в народном обозревателе.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Так Себе Аналитик
   76 / 957
вчера в 17:39
Это зашквар, хоть я и не люблю "Спартак", но повторять из выпуска в выпуск 500 шуток про него слишком чересчур.
Ну не 500, а всего 8 из 20.
Но согласен, что перебор.
Про Зенит - всего три и то - с натяжкой (Манчини, Пак и Дзюба с Азмуном на фоне Слуцкого)...
kingoffam
kingoffam
   347 / 957
вчера в 17:39
А где смеяться нужно?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   7 / 957
вчера в 17:35
Вон оно что. Сегодня только задавался вопросом почему Соккер так стремительно деградирует. Завеса тайны теперь становится менее плотной. Вопрос у меня только один - а куда утекают светлые головы? На какой ресурс, может быть стоит подумать о подобном бегстве для себя?
На спортс.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   36 / 957
вчера в 17:31
Вон оно что. Сегодня только задавался вопросом почему Соккер так стремительно деградирует. Завеса тайны теперь становится менее плотной.
Вопрос у меня только один - а куда утекают светлые головы? На какой ресурс, может быть стоит подумать о подобном бегстве для себя?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил МКС
   7 / 957
вчера в 17:28
Вадим Багров Пат сталом
У Вадима старый ник Piterstyle)) Понимаешь?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 957
вчера в 17:27
Это зашквар, хоть я и не люблю "Спартак", но повторять из выпуска в выпуск 500 шуток про него слишком чересчур.
Культурный
Культурный ответил Leningrad 84
   557 / 957
вчера в 17:21
"ПатОлогоанатом" пишется через "О". Да и шутка вроде бы моя была, а не 311...
Я бы на Вашем месте поднял вопрос о кумовстве. Очевидно же, что Вашей шуткой пренебрегли ради более лояльного пользователя.
Leningrad 84
Leningrad 84
   76 / 957
вчера в 17:15
"ПатОлогоанатом" пишется через "О".
Да и шутка вроде бы моя была, а не 311...
МКС
МКС
   65 / 957
вчера в 17:12
Вадим Багров

Пат сталом
владелец конюшни
владелец конюшни
   572 / 957
вчера в 17:07
Про досье в точку - один питерский болельщик, не будем показывать на него пальцами, очень сильно напоминает бабушку с семечками на скамейке у подъезда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100