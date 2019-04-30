Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

вчера, 17:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» собрал ваши апрельские шутки. Месяц был насыщенным футбольными и не очень событиями – поводов юморить хватало!

20 место. Моуриньо оказался вторым по окладам тренером года – получит за сезон 31 млн евро, не работая. А на третьей строчке Анри. Тьерри выложили 25.5 млн евро, лишь бы уволить из «Монако».

Incredulous: Моуринью это футбольный Остап Бендер.

Van Vanovich: Мы думали, что Маур мошенник, а оказывается - Анри)))

LOpp: Самые дорогие физруки.

19 место. Сложно без ироничных ремарок, когда у сборной России случился «прорыв» в рейтинге ФИФА – поднялись на 46 место.

parallels: Да ладно - с самой ДР Конго сравнялись??

18 место. Диего Коста оскорбил мать арбитра, был удален и получил дисквалификацию на 8 матчей в итоге!

Klaksvikar Itrottarselag: До 90-й минуты Диего может доигрывать только в смирительной рубашке и с кляпом во рту.

17 место. Подписывайтесь на нашу группу ВК – там тоже шутят в комментариях. Например, когда Эффенберг заявил: «Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за 5 миллионов евро», остроумный ответ нашелся сразу:

Владька Смагин: Моуриньо уже давно стоит дороже.

16 место. Наш читатель Павел Якунин помог хештегом #Народный_обозреватель не упустить шутку, которая идеально описывает натужные победы «Реала» усилиями Бензема и игру команды:

ДСА: Так Зидан поседеет даже лысым.

15 место. Манчини – тренер года в Италии. Новость уже не требует дополнительных шуток, но ироничные резюме не заставило себя ждать.

Ragnar_Lodbrok: Опустил ниже плинтуса «Зенит» - стал тренером года в Италии.

14 место. Андрей Федун озвучил стоимость клуба «Спартак» со стадионом – где-то 1.1-1.2 млрд евро.

Олег Борткевич: Это он еще стоимость бани не учел.

А Литейный 4 о том, что не все продается, что с ценником:

- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.

- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.

Гы-гы-гы.

13 место. Свидетель сами знаете на каком суде заявил, что потерпевший Пак выходил из кофейни с улыбкой на лице. Ударим киноклассикой по надоевшему разбирательству:

Сантус: Выходя из кафе, Штирлиц уже представлял как Холтоффа и Айсмана ведут по коридорам Гестапо... И лёгкая улыбка не сходила с его уст...)

mortid:

Улыбайтесь друг другу приветливо

Это так украшает ваш взгляд.

И ответит вам б***о невежливо

Табуреткой три раза подряд.

AmIIIeR89: Пак уже подсчитывал в уме размер выплаченной ему компенсации.

poodle: он теперь всегда улыбается!

12 место. Педро Роша ушел из «Спартака» в аренду в юном месяце апреле. Ваш сарказм не оставил его трансфер незамеченным.

Spakov: «Спартак» раскидывается такими игроками. Кто же останется?

Михаил Славнов: Символ «Спартака» уходит. Еще Глушакова погонят – «Спартак» перестанет существовать.

cska plus: Счастливчик, хоть как-то паспорт забрал у Федуна.

11 место. Марио Манджукич в апреле подписал новый контракт с «Ювентусом». Еще одна шутка из группы ВК о схожести стилей и внешности футбольных героев Италии и России.

Алексей Громов: Карпин подписывает Григоряна?

10 место. После разгрома «Спартака» в Туле оказалось, что у вас друг на друга целое досье, и все ходы записаны.

parallels: Вот этот оракул из Тарасовки дал верный прогноз ещё осенью!

9 место. Богат русский язык на необычные глаголы. Вы придумали, как обозначить поражение «Спартака» от «армейцев» в дерби.

Михаил Славнов: - Отпаочили – понятно, отрапидили – тоже, а как сказать про позор с ЦСКА ?

Piercman: - Отконячили?

Faustello: - Табунякнули )))

8 место. Секунда черного юмора после слов Червиченко: «Спартаку» нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам».

311: «Спартаку» нужен паталогоанатом!)

7 место. Мем по итогам матча «Краснодара» и ЦСКА – «горожане» выиграли 2:0 у москвичей

spartach n1

6 место. Артем Ребров поделился ночным кошмаром – во сне никак не может завязать шнурки, а его уже все ждут на поле, и начинает паниковать.

Leha-ha50: Придется заказать бутсы на липучках!!!

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: СТРАШНЫЙ СОН РЕБРОВА: ЛЮБИМАЯ ШТАНГА ИЗМЕНИЛА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ! ГЫ-ГЫ-ГЫ

5 место. Хавбек «Челси» Дэнни Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде.

Tott_Hot: Отныне его будут звать Дринфайруотер)

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: КОГДА ДРИНК НЕ ТОЛЬКО УОТЕР! ГЫ-ГЫ

311: Дэнни Дринкводка!)

4 место. У Слуцкого случился конфликт с арбитром Сердаром Гозюбийком, и наш местный Холмс makkie раскрыл тайный заговор.

makkie: Гозюбийка – Гозюбий – Гозюба – Зюба – Дзюба.

Еще и Сердар – имя Азмуна. Уши Питера торчат) Бинго! :D

А Tostao вспомнил подход самого Слуцкого:

Лёня очевидно забыл, что он предлагал в своё время делать с российскими судьями

3 место. Глушаков может покинуть «Спартак», если клуб выплатит ему 1.5 млн евро за разрыв контракта. Чемпион по поиску ваших шуток в апреле parallels навел на отличный сарказм:

dino-hsv: всего 1.5 млн за усиление «Спартака» в трансферное окно - очень даже неплохо :)

Ангел неБесГрешен: Полтора миллиона? Супруга и приставы сделали стойку...

mihaluch: Получит 1,5 «лимона» и свалит в чешский «Баник».

2 место. Алексей Березуцкий пошутил, что Слуцкого нельзя пускать за руль – сбивает все подряд, стойки, деревья…

LaFur1aRoja: Сбивает ДЕРЕВЬЯ! Я бы на месте Березуцких был бы предельно осторожен.

mihaluch: - Всё ясно, Берёзы работают у Слуцкого водителями, а футбол так - хобби.

LOpp: - Слуцкий садится в машину, за рулем Березуцкий спрашивает его:

- Шеф, куда поедем?

- Фитнесс-центр!

- Куда?

- Да шучу я, в «Макдональдс» езжай.

spartach n1:

1 место. Глушаков и Комбаров вместе с другими «спартаковцами» посадили деревья вокруг «Открытие Арены». Дело правильное, но такая новость требует ваш шутливый десант:

Lucho Gonzalez: Прямо на футбольном поле посадили, чтоб в «Спартаке» на двух игроков обороны больше было.

Klаsse: Закопали Заболотного и Вернблума по пояс.

Mario84: Надо же контракт отрабатывать)

Димoн: За «Зенит» играют, за «Спартак» - деревья сажают)))

pomor45: Будет чем баню топить.

kust07: Неплохая подработка, а где же Гулиев?

Питерский Пивасик: Новые спартаковские легенды вырастут лет через 10!

Питермен: А ведь если эти деревья поставить в состав вместо Глушакова и Комбарова, они смогут подняться в таблице.

P.S. Если видите удачную чужую шутку – упоминайте в ответном комментарии хештег #Народный_обозреватель. И автора, и того, кто нашел клад, обязательно упомянем в новом выпуске! А если сами удачно пошутили и получили много лайков – не стесняйтесь дописать тот же хештег, как и обозначить им юморной стишок или мем. Спасибо всем, кто помогает собирать ваше творчество! А вам чья шутка понравилась сильнее всего?