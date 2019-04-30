Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого

«Соккер.ру» собрал ваши апрельские шутки. Месяц был насыщенным футбольными и не очень событиями – поводов юморить хватало!
20 место. Моуриньо оказался вторым по окладам тренером года – получит за сезон 31 млн евро, не работая. А на третьей строчке Анри. Тьерри выложили 25.5 млн евро, лишь бы уволить из «Монако».
Incredulous: Моуринью это футбольный Остап Бендер.
Van Vanovich: Мы думали, что Маур мошенник, а оказывается - Анри)))
LOpp: Самые дорогие физруки.
19 место. Сложно без ироничных ремарок, когда у сборной России случился «прорыв» в рейтинге ФИФА – поднялись на 46 место.
parallels: Да ладно - с самой ДР Конго сравнялись??
18 место. Диего Коста оскорбил мать арбитра, был удален и получил дисквалификацию на 8 матчей в итоге!
Klaksvikar Itrottarselag: До 90-й минуты Диего может доигрывать только в смирительной рубашке и с кляпом во рту.
17 место. Подписывайтесь на нашу группу ВК – там тоже шутят в комментариях. Например, когда Эффенберг заявил: «Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за 5 миллионов евро», остроумный ответ нашелся сразу:
Владька Смагин: Моуриньо уже давно стоит дороже.
16 место. Наш читатель Павел Якунин помог хештегом #Народный_обозреватель не упустить шутку, которая идеально описывает натужные победы «Реала» усилиями Бензема и игру команды:
ДСА: Так Зидан поседеет даже лысым.
15 место. Манчини – тренер года в Италии. Новость уже не требует дополнительных шуток, но ироничные резюме не заставило себя ждать.
Ragnar_Lodbrok: Опустил ниже плинтуса «Зенит» - стал тренером года в Италии.
14 место. Андрей Федун озвучил стоимость клуба «Спартак» со стадионом – где-то 1.1-1.2 млрд евро.
Олег Борткевич: Это он еще стоимость бани не учел.
А Литейный 4 о том, что не все продается, что с ценником:
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
Гы-гы-гы.
13 место. Свидетель сами знаете на каком суде заявил, что потерпевший Пак выходил из кофейни с улыбкой на лице. Ударим киноклассикой по надоевшему разбирательству:
Сантус: Выходя из кафе, Штирлиц уже представлял как Холтоффа и Айсмана ведут по коридорам Гестапо... И лёгкая улыбка не сходила с его уст...)
mortid:
Улыбайтесь друг другу приветливо
Это так украшает ваш взгляд.
И ответит вам б***о невежливо
Табуреткой три раза подряд.
AmIIIeR89: Пак уже подсчитывал в уме размер выплаченной ему компенсации.
poodle: он теперь всегда улыбается!
12 место. Педро Роша ушел из «Спартака» в аренду в юном месяце апреле. Ваш сарказм не оставил его трансфер незамеченным.
Spakov: «Спартак» раскидывается такими игроками. Кто же останется?
Михаил Славнов: Символ «Спартака» уходит. Еще Глушакова погонят – «Спартак» перестанет существовать.
cska plus: Счастливчик, хоть как-то паспорт забрал у Федуна.
11 место. Марио Манджукич в апреле подписал новый контракт с «Ювентусом». Еще одна шутка из группы ВК о схожести стилей и внешности футбольных героев Италии и России.
Алексей Громов: Карпин подписывает Григоряна?
10 место. После разгрома «Спартака» в Туле оказалось, что у вас друг на друга целое досье, и все ходы записаны.
parallels: Вот этот оракул из Тарасовки дал верный прогноз ещё осенью!
9 место. Богат русский язык на необычные глаголы. Вы придумали, как обозначить поражение «Спартака» от «армейцев» в дерби.
Михаил Славнов: - Отпаочили – понятно, отрапидили – тоже, а как сказать про позор с ЦСКА?
Piercman: - Отконячили?
Faustello: - Табунякнули )))
8 место. Секунда черного юмора после слов Червиченко: «Спартаку» нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам».
311: «Спартаку» нужен паталогоанатом!)
7 место. Мем по итогам матча «Краснодара» и ЦСКА – «горожане» выиграли 2:0 у москвичей
spartach n1
6 место. Артем Ребров поделился ночным кошмаром – во сне никак не может завязать шнурки, а его уже все ждут на поле, и начинает паниковать.
Leha-ha50: Придется заказать бутсы на липучках!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: СТРАШНЫЙ СОН РЕБРОВА: ЛЮБИМАЯ ШТАНГА ИЗМЕНИЛА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ! ГЫ-ГЫ-ГЫ
5 место. Хавбек «Челси» Дэнни Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде.
Tott_Hot: Отныне его будут звать Дринфайруотер)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: КОГДА ДРИНК НЕ ТОЛЬКО УОТЕР! ГЫ-ГЫ
311: Дэнни Дринкводка!)
4 место. У Слуцкого случился конфликт с арбитром Сердаром Гозюбийком, и наш местный Холмс makkie раскрыл тайный заговор.
makkie: Гозюбийка – Гозюбий – Гозюба – Зюба – Дзюба.
Еще и Сердар – имя Азмуна. Уши Питера торчат) Бинго! :D
А Tostao вспомнил подход самого Слуцкого:
Лёня очевидно забыл, что он предлагал в своё время делать с российскими судьями
3 место. Глушаков может покинуть «Спартак», если клуб выплатит ему 1.5 млн евро за разрыв контракта. Чемпион по поиску ваших шуток в апреле parallels навел на отличный сарказм:
dino-hsv: всего 1.5 млн за усиление «Спартака» в трансферное окно - очень даже неплохо :)
Ангел неБесГрешен: Полтора миллиона? Супруга и приставы сделали стойку...
mihaluch: Получит 1,5 «лимона» и свалит в чешский «Баник».
2 место. Алексей Березуцкий пошутил, что Слуцкого нельзя пускать за руль – сбивает все подряд, стойки, деревья…
LaFur1aRoja: Сбивает ДЕРЕВЬЯ! Я бы на месте Березуцких был бы предельно осторожен.
mihaluch: - Всё ясно, Берёзы работают у Слуцкого водителями, а футбол так - хобби.
LOpp: - Слуцкий садится в машину, за рулем Березуцкий спрашивает его:
- Шеф, куда поедем?
- Фитнесс-центр!
- Куда?
- Да шучу я, в «Макдональдс» езжай.
spartach n1:
1 место. Глушаков и Комбаров вместе с другими «спартаковцами» посадили деревья вокруг «Открытие Арены». Дело правильное, но такая новость требует ваш шутливый десант:
Lucho Gonzalez: Прямо на футбольном поле посадили, чтоб в «Спартаке» на двух игроков обороны больше было.
Klаsse: Закопали Заболотного и Вернблума по пояс.
Mario84: Надо же контракт отрабатывать)
Димoн: За «Зенит» играют, за «Спартак» - деревья сажают)))
pomor45: Будет чем баню топить.
kust07: Неплохая подработка, а где же Гулиев?
Питерский Пивасик: Новые спартаковские легенды вырастут лет через 10!
Питермен: А ведь если эти деревья поставить в состав вместо Глушакова и Комбарова, они смогут подняться в таблице.
P.S. Если видите удачную чужую шутку – упоминайте в ответном комментарии хештег #Народный_обозреватель. И автора, и того, кто нашел клад, обязательно упомянем в новом выпуске! А если сами удачно пошутили и получили много лайков – не стесняйтесь дописать тот же хештег, как и обозначить им юморной стишок или мем. Спасибо всем, кто помогает собирать ваше творчество! А вам чья шутка понравилась сильнее всего?
Про паспорт вообще баян.
2 место про Слуцкого... Жесть, сколько можно шутить про Макдональдс?
Баянище!
Про паспорт вообще баян.
2 место про Слуцкого... Жесть, сколько можно шутить про Макдональдс?
Баянище!
И самое страшное, что адекватам боты тоже нужны, прежде всего чтобы обходить игнор, которым всякие отморозки себя огородили от мнений, отличных от их мнения. Раньше тут было много всякой движухи, я вот в ОЧМ-2014 конкурс прогнозов вёл, а сейчас?
И самое страшное, что адекватам боты тоже нужны, прежде всего чтобы обходить игнор, которым всякие отморозки себя огородили от мнений, отличных от их мнения. Раньше тут было много всякой движухи, я вот в ОЧМ-2014 конкурс прогнозов вёл, а сейчас?
Мне противен такой подход к людям, поэтому, прислушавшись к ТакСебеАналитику, может и склонюсь к походу через Альпы.
Мне противен такой подход к людям, поэтому, прислушавшись к ТакСебеАналитику, может и склонюсь к походу через Альпы.
Или ответит, или 3го поговорю по душам.
Или ответит, или 3го поговорю по душам.
Спрашивай что хотел, если в моих силах - отвечу. Ну а адекватные фанаты любых клубов мне не враги, хоть ЦСКА, хоть Зенита, хоть Барселоны.
Спрашивай что хотел, если в моих силах - отвечу. Ну а адекватные фанаты любых клубов мне не враги, хоть ЦСКА, хоть Зенита, хоть Барселоны.
у него просто питерские семечки)))) еще та зараза))))
у него просто питерские семечки)))) еще та зараза))))
Действительно улыбнуло...
Действительно улыбнуло...
Я буду до последнего надеяться, что это не так, но на пару вопросов я жду ответа. Будем считать, что до 2 мая время есть.
Я буду до последнего надеяться, что это не так, но на пару вопросов я жду ответа. Будем считать, что до 2 мая время есть.
Но согласен, что перебор.
Про Зенит - всего три и то - с натяжкой (Манчини, Пак и Дзюба с Азмуном на фоне Слуцкого)...
Но согласен, что перебор.
Про Зенит - всего три и то - с натяжкой (Манчини, Пак и Дзюба с Азмуном на фоне Слуцкого)...
Вопрос у меня только один - а куда утекают светлые головы? На какой ресурс, может быть стоит подумать о подобном бегстве для себя?
Вопрос у меня только один - а куда утекают светлые головы? На какой ресурс, может быть стоит подумать о подобном бегстве для себя?
Да и шутка вроде бы моя была, а не 311...
Да и шутка вроде бы моя была, а не 311...
Пат сталом
Пат сталом