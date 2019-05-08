«Ливерпуль» vs «Барселона». Лучшее из соцсетей

вчера, 16:20

Эмоции после невероятного матча на «Энфилде» еще не улеглись, а «Соккер.ру» продолжает разговор: радость и грусть, пафос и желчь – в обзоре социальных сетей!

Пост из официального сообщества «Ливерпуля» лайкнули больше 20 тысяч человек, а репост сделали больше 4000 пользователей Твиттера: «Вчера вечером. Необъятный. Исторический. „Ливерпуль“».

Еще более популярным стал пост на страничке «Барселоны», появившийся после первого гола «Ливерпуля». У читателей спрашивают: «Мы забиваем, „Ливерпулю“ нужно ПЯТЬ ГОЛОВ, и мы пропустим хотя бы один… согласитесь?»

We score, Liverpool need FIVE - and we're going to get at least one... agreed?

🔵🔴 #LFCBarça (1-0, agg 1-3) pic.twitter.com/MX2fCNPynn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2019

Если вы желаете искупаться в троллинге, то ныряйте на эту ветку и окажетесь в центре океана ливерпульских троллей, которые остроумно и безжалостно уничтожили «Барселону», как и их любимая команда на поле «Энфилда» уничтожила соперника. Там вы встретите Месси, который держит футболки Вейналдума и Ориги, массу гифок и колких замечаний. Спешите, ибо админы «Барселоны» не дремлют! Если лень копаться, то ниже для вас выжимка из этого веселого шабаша с переводом, где требуется.

Rene Kunisch: «О, это несомненно лучший твит дня».

Nozdogg: «Где ваш гол? Я пропустил?»

Три часа спустя: «Я в пабе с друзьями, все еще жду гол…»

Утром после матча: «Простите, вчера уснул, так и не дождавшись. Уже забили?»

Racing is cool. So is Liverpool: «Думаешь, у них еще есть время, приятель?»

HaarisImran: «Хочу выразить респект Суаресу, который пообещал не праздновать гол на „Энфилде“».

Charlie Bagley: «Кто-нибудь, пожалуйста, увольте автора этого твита».

ANFIELD1984: «Я слышал игроки „Барселоны“ задержались на „Энфилде“, потому что все еще ждут, когда Трент подаст угловой».

Кстати, решающий гол «Ливерпуля» с того самого корнера идеально ложится на музыку из «Титаника». Наслаждайтесь. Мы никому не скажем, что вы пустили слезу.

Anyone who did this is just really whatttttttttt . The Titanic music is just the perfect thing Liverpool fans need 😂😂 #LIVBAR pic.twitter.com/60YMvtFOWq — . (@imdevil___) May 8, 2019



А вы знаете, что дубль Ориги видели даже в Екатеринбурге? Когда бельгиец забивал свой второй мяч, на родине ФК «Урал» было уже полвторого ночи. Респект таким парням!



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Вечер чудес! Ливерпульская четверка голов отправляет «Барселону» вон из Лиги чемпионов! https://t.co/wrRbpNVS79 pic.twitter.com/wVsdH1A6M0 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) May 7, 2019

Суарес обещал не праздновать гол на «Энфилде» и слово сдержал, а другой экс-игрок «Ливерпуля» сыграл так, словно он шпион «красных» https://t.co/MQCNvvOVG8 pic.twitter.com/L82V0ArFq4 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) May 7, 2019

И снова «всё о вчера». Александру Зинченко и всем нам очень нужна ваша помощь. Посоветуйте: как перестать орать?! https://t.co/GcjJu4SJK5 pic.twitter.com/l5kZykpgll — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) May 8, 2019

Также много годных шуток и мемов по хештегу #LIVBAR.

«Лучшая гифка „Ливерпуля“ всех времен».

А вот что чувствуют болельщики «Ливерпуля». Фаны «красных», похоже?

И конечно, если вы не видели, как команда и «Энфилд» поют «You’ll never walk alone», то это зрелище из разряда «must see».

После вылета «Барселоны» и Лионеля Месси активизировались персональные фанаты Криштиану Роналду.

Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».

Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».

А еще вариация на тему. Клопалду против «Барселоны»!

И еще один диалог.

Месси: «Мо, все, что ты говорил мне об „Энфилде“, оказалось правдой».

Салах:

#LIVBAR

Messi: everything you told me about Anfield was true



Salah: pic.twitter.com/au4WodTyok — J O T H A M (@iam_jobaba) May 8, 2019

Вспомнили в Сети и рэп-глора Дрейка, который традиционно приносит неудачи командам, за которые болеет: «В конце концов, проклятье Дрейка сработало и на „Барселоне“».

И последнее: «Вот, что значит „Ливерпуль“. Надпись на футболке Салаха: „Никогда не сдавайся“».