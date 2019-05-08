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«Ливерпуль» vs «Барселона». Лучшее из соцсетей

вчера, 16:20

Эмоции после невероятного матча на «Энфилде» еще не улеглись, а «Соккер.ру» продолжает разговор: радость и грусть, пафос и желчь – в обзоре социальных сетей!

Пост из официального сообщества «Ливерпуля» лайкнули больше 20 тысяч человек, а репост сделали больше 4000 пользователей Твиттера: «Вчера вечером. Необъятный. Исторический. „Ливерпуль“».

Еще более популярным стал пост на страничке «Барселоны», появившийся после первого гола «Ливерпуля». У читателей спрашивают: «Мы забиваем, „Ливерпулю“ нужно ПЯТЬ ГОЛОВ, и мы пропустим хотя бы один… согласитесь?»  

Если вы желаете искупаться в троллинге, то ныряйте на эту ветку и окажетесь в центре океана ливерпульских троллей, которые остроумно и безжалостно уничтожили «Барселону», как и их любимая команда на поле «Энфилда» уничтожила соперника. Там вы встретите Месси, который держит футболки Вейналдума и Ориги, массу гифок и колких замечаний. Спешите, ибо админы «Барселоны» не дремлют! Если лень копаться, то ниже для вас выжимка из этого веселого шабаша с переводом, где требуется.

Rene Kunisch: «О, это несомненно лучший твит дня».

Nozdogg: «Где ваш гол? Я пропустил?»
Три часа спустя: «Я в пабе с друзьями, все еще жду гол…» 
Утром после матча: «Простите, вчера уснул, так и не дождавшись. Уже забили?»
Racing is cool. So is Liverpool: «Думаешь, у них еще есть время, приятель?»

HaarisImran: «Хочу выразить респект Суаресу, который пообещал не праздновать гол на „Энфилде“». 

Charlie Bagley: «Кто-нибудь, пожалуйста, увольте автора этого твита». 

ANFIELD1984: «Я слышал игроки „Барселоны“ задержались на „Энфилде“, потому что все еще ждут, когда Трент подаст угловой». 

Кстати, решающий гол «Ливерпуля» с того самого корнера идеально ложится на музыку из «Титаника». Наслаждайтесь. Мы никому не скажем, что вы пустили слезу. 


А вы знаете, что дубль Ориги видели даже в Екатеринбурге? Когда бельгиец забивал свой второй мяч, на родине ФК «Урал» было уже полвторого ночи. Респект таким парням!

А еще обязательно подпишитесь на аккаунт «Соккер.ру». Не пожалеете! 

Также много годных шуток и мемов по хештегу #LIVBAR

«Лучшая гифка „Ливерпуля“ всех времен».

А вот что чувствуют болельщики «Ливерпуля». Фаны «красных», похоже?

И конечно, если вы не видели, как команда и «Энфилд» поют «You’ll never walk alone», то это зрелище из разряда «must see». 

После вылета «Барселоны» и Лионеля Месси активизировались персональные фанаты Криштиану Роналду. 

Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».
Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».

А еще вариация на тему. Клопалду против «Барселоны»!

И еще один диалог.

Месси: «Мо, все, что ты говорил мне об „Энфилде“, оказалось правдой».
Салах:

Вспомнили в Сети и рэп-глора Дрейка, который традиционно приносит неудачи командам, за которые болеет: «В конце концов, проклятье Дрейка сработало и на „Барселоне“».

И последнее: «Вот, что значит „Ливерпуль“. Надпись на футболке Салаха: „Никогда не сдавайся“». 

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Все комментарии
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   81 / 1085
сегодня в 00:51
Меська совсем опозорился со своей футболкой, которая нафик никому не нужна, когда снял её на Сантьяго Бернабеу и упрашивал, чтобы болельщики Реала ему похлопали. Никто ему конечно хлопать не стал, талантом не вышел, не Рональдиньо. Сейчас зато всюду на картинках держит чужие футболки отличных футболистов.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князь Московский
   160 / 1085
вчера в 19:45
Аха-ха) Получил требл?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Тюрк-Кипчак
       202 / 1085
    вчера в 19:44
    Супер, классно, спасибо Клоппу, игрокам, команде, Энфилду и фанатам. You'll Never Walk Alone. We are Liverpool. This means more. Never Give up. We are loyal supporters. And we cime from Liverpool. Alez, alez, alez
    После этого матча больше актуально:
    Ohhhhhhhh Campione
    The one and only
    We're Liverpool!
    They said our days were numbered, we're not famous any more
    But Scousers rule all Europe like we've always done before.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил GrafDrakula
       160 / 1085
    вчера в 19:43
    кукарекает человек чья тима соснула в 1\8 от команды чей чемпионат находится ниже рфпл😂😂😂
    Да он аж вспомнил жалобку кинул на тебя)))) Ведь Барса с двумя титулами, а его ...ал...с 0..
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Luk Bessson
       160 / 1085
    вчера в 19:34
    Чем позорна эмблема Барселоны?)) Что на ней позорного изображено?)) Хотя что, кроме балабольства ждать от хейтера))
      Князь Московский
      Князь Московский ответил BARCDJIN
         13 / 1085
      вчера в 19:23
      ну что ж глянем на финал..
      Аха-ха)
      Получил требл?
      112910315
      112910315
         20 / 1085
      вчера в 19:02
      Ливерпуль раскатали Барселону как детей
      RoArt
      RoArt ответил GrafDrakula
         347 / 1085
      вчера в 18:19
        OMG
        OMG
           351 / 1085
        вчера в 18:19
        HaarisImran: «Хочу выразить респект Суаресу, который пообещал не праздновать гол на „Энфилде“

        Вот это улыбнуло.
        goalaktika
        goalaktika
           288 / 1085
        вчера в 18:02
        Реп-глор Дрейк, аха-хааа! Отлично подметили! То что, он не приносит удачи даже Конор подтвердить))
        GrafDrakula
        GrafDrakula ответил NGY
           705 / 1085
        вчера в 17:56
        ГИФка с Клоппом, надягивающим позорную эмблему Барселоны, самая топовая.😂 Ну и конечно же на злобу дня: Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд». Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».
        кукарекает человек чья тима соснула в 1\8 от команды чей чемпионат находится ниже рфпл😂😂😂
        Виктор Лошаков
        Виктор Лошаков
           387 / 1085
        вчера в 17:56
        А что собственно произошло, а вот что - всем ВРАГАМ, НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ ЛИВЕРПУЛЯ, ливер у вас в животе! Так вот ОН ПОБЕДИЛ! ПОБЕДИЛ КОЗНИ, ЗАВИСТЬ И ЗЛОБУ! НЕБОГАТАЯ КОМАНДА, Разорённая владельцами, боровшаяся и не сдавшаяся, игравшая через не могу,падавшая и взлетавшая-ЭТО ЛИВЕРПУЛЬ, ЛИВЕРПУЛЬ, ПАРНИ! И пусть козлопасы помолчат! ПОМОЛЧАТ, когда пидро рамос травмировал САЛАХА, когда у них был золотоногий РОнальдо, воспетый жополизами. Ах да, где он сегодня? А у нас набиравший форму Салах, молодой, но перспективный Манэ и отменный Фермино без опыта ЛЧ! Да во всём рука Божья, она и разберётся, но МЫ ПОБЕДИЛИ и ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОМОЛЧИТ!
        Forever77
        Forever77
           437 / 1085
        вчера в 17:44
        Дааа... Это было эпично.....
        Luk Bessson
        Luk Bessson ответил NGY
           588 / 1085
        вчера в 17:21
        Чем позорна эмблема Барселоны?)) Что на ней позорного изображено?))
        Хотя что, кроме балабольства ждать от хейтера))
        BARCDJIN
        BARCDJIN
           160 / 1085
        вчера в 17:14
        ну что ж глянем на финал..
        Тюрк-Кипчак
        Тюрк-Кипчак
           492 / 1085
        вчера в 17:01
        Супер, классно, спасибо Клоппу, игрокам, команде, Энфилду и фанатам. You'll Never Walk Alone.
        We are Liverpool. This means more.
        Never Give up.
        We are loyal supporters. And we cime from Liverpool.
        Alez, alez, alez
        Зафод Библброкс
        Зафод Библброкс
           370 / 1085
        вчера в 16:55
        Virgil van Dijk @VirgilvDijk .5 часов назад

        WE’RE GOING TO MADRID!! 🤩💪 UCL

        https://twitter.com/VirgilvDijk/status/1126054486231982080
        Roger Young
        Roger Young
           866 / 1085
        вчера в 16:54
        Классная подборка.
        An Jo
        An Jo
           836 / 1085
        вчера в 16:48
        да красавцы, красавцы. не поспоришь.
        NGY
        NGY
           15 / 1085
        вчера в 16:43
        ГИФка с Клоппом, надягивающим позорную эмблему Барселоны, самая топовая.😂

        Ну и конечно же на злобу дня:

        Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».
        Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».
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