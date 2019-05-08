«Ливерпуль» vs «Барселона». Лучшее из соцсетей

Эмоции после невероятного матча на «Энфилде» еще не улеглись, а «Соккер.ру» продолжает разговор: радость и грусть, пафос и желчь – в обзоре социальных сетей!
Пост из официального сообщества «Ливерпуля» лайкнули больше 20 тысяч человек, а репост сделали больше 4000 пользователей Твиттера: «Вчера вечером. Необъятный. Исторический. „Ливерпуль“».
Еще более популярным стал пост на страничке «Барселоны», появившийся после первого гола «Ливерпуля». У читателей спрашивают: «Мы забиваем, „Ливерпулю“ нужно ПЯТЬ ГОЛОВ, и мы пропустим хотя бы один… согласитесь?»
Если вы желаете искупаться в троллинге, то ныряйте на эту ветку и окажетесь в центре океана ливерпульских троллей, которые остроумно и безжалостно уничтожили «Барселону», как и их любимая команда на поле «Энфилда» уничтожила соперника. Там вы встретите Месси, который держит футболки Вейналдума и Ориги, массу гифок и колких замечаний. Спешите, ибо админы «Барселоны» не дремлют! Если лень копаться, то ниже для вас выжимка из этого веселого шабаша с переводом, где требуется.
Rene Kunisch: «О, это несомненно лучший твит дня».
Nozdogg: «Где ваш гол? Я пропустил?»
Три часа спустя: «Я в пабе с друзьями, все еще жду гол…»
Утром после матча: «Простите, вчера уснул, так и не дождавшись. Уже забили?»
Racing is cool. So is Liverpool: «Думаешь, у них еще есть время, приятель?»
HaarisImran: «Хочу выразить респект Суаресу, который пообещал не праздновать гол на „Энфилде“».
Charlie Bagley: «Кто-нибудь, пожалуйста, увольте автора этого твита».
ANFIELD1984: «Я слышал игроки „Барселоны“ задержались на „Энфилде“, потому что все еще ждут, когда Трент подаст угловой».
Кстати, решающий гол «Ливерпуля» с того самого корнера идеально ложится на музыку из «Титаника». Наслаждайтесь. Мы никому не скажем, что вы пустили слезу.
А вы знаете, что дубль Ориги видели даже в Екатеринбурге? Когда бельгиец забивал свой второй мяч, на родине ФК «Урал» было уже полвторого ночи. Респект таким парням!
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Также много годных шуток и мемов по хештегу #LIVBAR.
«Лучшая гифка „Ливерпуля“ всех времен».
А вот что чувствуют болельщики «Ливерпуля». Фаны «красных», похоже?
И конечно, если вы не видели, как команда и «Энфилд» поют «You’ll never walk alone», то это зрелище из разряда «must see».
После вылета «Барселоны» и Лионеля Месси активизировались персональные фанаты Криштиану Роналду.
Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».
Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».
А еще вариация на тему. Клопалду против «Барселоны»!
И еще один диалог.
Месси: «Мо, все, что ты говорил мне об „Энфилде“, оказалось правдой».
Салах:
Вспомнили в Сети и рэп-глора Дрейка, который традиционно приносит неудачи командам, за которые болеет: «В конце концов, проклятье Дрейка сработало и на „Барселоне“».
И последнее: «Вот, что значит „Ливерпуль“. Надпись на футболке Салаха: „Никогда не сдавайся“».
Аха-ах)
Аха-ах)
Ohhhhhhhh Campione
The one and only
We're Liverpool!
They said our days were numbered, we're not famous any more
But Scousers rule all Europe like we've always done before.
Ohhhhhhhh Campione
The one and only
We're Liverpool!
They said our days were numbered, we're not famous any more
But Scousers rule all Europe like we've always done before.
Получил требл?
Получил требл?
Вот это улыбнуло.
Вот это улыбнуло.
Хотя что, кроме балабольства ждать от хейтера))
Хотя что, кроме балабольства ждать от хейтера))
We are Liverpool. This means more.
Never Give up.
We are loyal supporters. And we cime from Liverpool.
Alez, alez, alez
We are Liverpool. This means more.
Never Give up.
We are loyal supporters. And we cime from Liverpool.
Alez, alez, alez
WE’RE GOING TO MADRID!! 🤩💪 UCL
https://twitter.com/VirgilvDijk/status/1126054486231982080
WE’RE GOING TO MADRID!! 🤩💪 UCL
https://twitter.com/VirgilvDijk/status/1126054486231982080
Ну и конечно же на злобу дня:
Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».
Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».
Ну и конечно же на злобу дня:
Артуро Видаль: «Я хочу выиграть три Лиги чемпионов подряд».
Лионель Месси: «Лол! Я Месси, а не Криштиану, я могу тебе предложить только три подряд победы в Кубке Испании».