Мирзоян: «Я доволен тем, как работает Черчесов»

Легендарный советский футболист Александр Мирзоян прокомментировал тот факт, что сборная России сыграет товарищеский матч с «Чертаново» в рамках подготовки к поединкам отбора с Кипром и Сан-Марино.

Насколько полезна такая подготовка к матчам — вопрос к Черчесову. Он главный тренер сборной и точно знает, что делает. Я доволен тем, как работает Станислав Саламович. А составлять программу тренировок и выбирать состав — его прерогатива.

Безусловно, команда должна добиться положительного результата в двух предстоящих матчах квалификации. Мы на это надеемся и будем всячески ее поддерживать.