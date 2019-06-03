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Мирзоян: «Я доволен тем, как работает Черчесов»

сегодня, 00:21

Легендарный советский футболист Александр Мирзоян прокомментировал тот факт, что сборная России сыграет товарищеский матч с «Чертаново» в рамках подготовки к поединкам отбора с Кипром и Сан-Марино.

Насколько полезна такая подготовка к матчам — вопрос к Черчесову. Он главный тренер сборной и точно знает, что делает. Я доволен тем, как работает Станислав Саламович. А составлять программу тренировок и выбирать состав — его прерогатива. 

Безусловно, команда должна добиться положительного результата в двух предстоящих матчах квалификации. Мы на это надеемся и будем всячески ее поддерживать.

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Лакшери
Лакшери
   154 / 838
сегодня в 01:53
Легендарный )) столько великих и легендарных оказывается было у нас . Только почему то о них современные люди из вот таких интервью узнают , а о Пеле и ему подобных футболистах знают с рождения.
Sunny.
Sunny.
   224 / 838
сегодня в 01:42
он еще ничего не добился
oncha
oncha
   153 / 838
сегодня в 00:29
Посмотрим что он скажет, когда пролетим с ЧЕ.
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