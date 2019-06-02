Салугин: «Ввели VAR, но систему не сломаешь»

Нападающий «Нижнего Новгорода» после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ раскритиковал работу арбитров.

В первом поединке нижегородцы уступили (1:3) и не смогли повыситься в классе.

Обидно. VAR , мать его! Все решилось в Нижнем, где мы пропустили два гола на 91-й и 94-й минутах. В ворота «Крыльев» судья пенальти не дал, а нам поставил. В обоих спорных моментах Лапочкин принял сторону клуба РПЛ . Почему он назначил нам такой 11-метровый? Мы бы поняли, если бы он хотя бы посмотрел этот момент. Так нет же! Нет, ну почему? А пенальти на Делькине, мы считаем, вообще был чистый: нашего форварда сбили. Ничего не меняется. Ввели VAR , но систему не сломаешь.

Смысл в этой выездной победе? Общий итог не в нашу пользу. Моментов в Самаре, надо признать, у нас почти не было. «Крылья» подстроились под нас.