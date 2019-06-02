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Салугин: «Ввели VAR, но систему не сломаешь»

вчера, 22:21
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Нападающий «Нижнего Новгорода» Александр Салугин после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ раскритиковал работу арбитров.

В первом поединке нижегородцы уступили (1:3) и не смогли повыситься в классе.

Обидно. VAR, мать его! Все решилось в Нижнем, где мы пропустили два гола на 91-й и 94-й минутах. В ворота «Крыльев» судья пенальти не дал, а нам поставил. В обоих спорных моментах Лапочкин принял сторону клуба РПЛ. Почему он назначил нам такой 11-метровый? Мы бы поняли, если бы он хотя бы посмотрел этот момент. Так нет же! Нет, ну почему? А пенальти на Делькине, мы считаем, вообще был чистый: нашего форварда сбили. Ничего не меняется. Ввели VAR, но систему не сломаешь.

Смысл в этой выездной победе? Общий итог не в нашу пользу. Моментов в Самаре, надо признать, у нас почти не было. «Крылья» подстроились под нас.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Салугин Александр
Источник: Матч ТВРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Землянин
Землянин
   459 / 838
сегодня в 00:53
Проигрывать тоже надо уметь, и VAR тут ни причем )))
311
311
   17 / 838
вчера в 23:31
Было бы 2-3 в Нижнем, все равно прошли бы Крылья!)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Великий Государь
   94 / 838
вчера в 23:27
Ну да,вот если б Юве выиграл,то все было бы абсолютно справедливо....)))
За адекватность
За адекватность
   12 / 838
вчера в 22:50
Если мне память не изменяет "НН" с пенальти в ворота КС забил первый гол, ну тут "бетонный" , ответный гол чистый пропустили, не с пенальти? Вы в РФПЛ собрались? Или с надеждой на пенальти который поставят или нет? С такой игрой ни "КС" ни НН", ни "Уфе", ни "Томи" в РФПЛ особо делать нечего. Это я к тому, что некоторые власть имущие говорят, что 16 клубов мало.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 838
вчера в 22:46
Салугин - еще один не раскрывшийся талант. Начинал еще при Вагнере в ЦСКА. Просил Газзаева , чтобы тот давал ему больше времени и тогда он будет забивать больше Вагнера. Но не срослось, забивает парень редко .....ну очень редко.
КС хоть и проиграли , но смотрелись на порядок лучше!!!
Великий Государь
Великий Государь
   281 / 838
вчера в 22:44
РПЛ ещё святыня по сравнению с Лигой Чемпионов.)))
Там уже 4 года кабинетные чемпионы и ВАР им ни по чём.))
Ладожский
Ладожский
вчера в 22:44
Фердун VAR купит также легко, как и кукукяна.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   8 / 838
вчера в 22:38
Опять спартач Лапочкин.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   114 / 838
вчера в 22:31
Нехрен ныть, против VAR только федун и ему подобные
Морозовский
Морозовский
   7 / 838
вчера в 22:27
VAR - это у нас усиление системы.
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