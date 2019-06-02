Черышев надеется привезти в Нижний Новгород Лигу Европы

вчера, 22:43

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после проигрыша «Крыльям Советов» по сумме двух стыковых встреч за право играть в РПЛ рассказал о своих амбициозных планах.

- «Нижний Новгород» будет вашим проектом и дальше? Может быть, сюда в конце карьеры приедет Денис и как уроженец Нижнего Новгорода сыграет за вашу команду? Как, кстати, его здоровье?

- Спасибо, хорошо. Восстанавливается. Уже начал наступать на ногу, начал ходить. Все нормально. Что касается проекта, то все зависит от руководства. Пойдет ли оно на это или нет. Нравится ему наша игра или нет - все зависит от них. Поэтому я буду стараться прикладывать максимум усилий для того, чтобы было хорошее развитие у нижегородского футбола, чтобы были хорошие футболисты. У меня огромное желание привезти на наш стадион, по крайней мере, Лигу Европы. Вот вы смеетесь, а у меня такая цель стоит!