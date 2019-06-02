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Черышев надеется привезти в Нижний Новгород Лигу Европы

вчера, 22:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев после проигрыша «Крыльям Советов» по сумме двух стыковых встреч за право играть в РПЛ рассказал о своих амбициозных планах.

- «Нижний Новгород» будет вашим проектом и дальше? Может быть, сюда в конце карьеры приедет Денис и как уроженец Нижнего Новгорода сыграет за вашу команду? Как, кстати, его здоровье?

- Спасибо, хорошо. Восстанавливается. Уже начал наступать на ногу, начал ходить. Все нормально. Что касается проекта, то все зависит от руководства. Пойдет ли оно на это или нет. Нравится ему наша игра или нет - все зависит от них. Поэтому я буду стараться прикладывать максимум усилий для того, чтобы было хорошее развитие у нижегородского футбола, чтобы были хорошие футболисты. У меня огромное желание привезти на наш стадион, по крайней мере, Лигу Европы. Вот вы смеетесь, а у меня такая цель стоит! 

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Черышев Дмитрий  Черышев Денис
Источник: rusfootball.infoРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   12 / 838
вчера в 23:19
После "Тамбова",( они уже готовы), а если серьезно, то скорее всего в этом ЕК сезоне мы отдадим 6-е место Португалии, а далее только 5 клубов, так что все силы на Кубок России, ну или на арабского шейха, что вряд ли, и мечта сбудется. ИМХО.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   191 / 838
вчера в 23:07
Будет надеяться как спартак долго и позорно.
beefs
beefs
   160 / 838
вчера в 22:48
Молодец, желания великие, только с кем и как он будет их выполнять?
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