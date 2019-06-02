Бубнов: «„Крыльям“ и „Уфе“ необходимо усиливаться летом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги ответного стыкового матча за право остаться в РПЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» (0:1).

В первом поединке самарцы выиграли со счетом 3:1.

«Крылья Советов» уступили в отдельно взятой встрече, но создали комфортный задел в гостевой, не позволили сопернику обострить ситуацию до предела. Пропущенный перед перерывом гол с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, по сути, единственный очевидный шанс «Нижнего Новгорода». При этом команда оставила неплохое впечатление, по сравнению с «Томью» выглядела лучше и могла бы побороться в Премьер-Лиге, усилив несколько позиций.

Но в целом разница в классе между сильнейшими российскими дивизионами все равно чувствуется. Разнятся темп, скорость принятия решений, техническое оснащение игроков. Однако и «Крыльям Советов», и «Уфе» летом необходимо усиливаться, иначе в следующем сезоне все опять будет крутиться вокруг борьбы за выживание и может закончиться не так благополучно, как в нынешнем.