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Бубнов: «„Крыльям“ и „Уфе“ необходимо усиливаться летом»

вчера, 23:10
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги ответного стыкового матча за право остаться в РПЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» (0:1).

В первом поединке самарцы выиграли со счетом 3:1.

«Крылья Советов» уступили в отдельно взятой встрече, но создали комфортный задел в гостевой, не позволили сопернику обострить ситуацию до предела. Пропущенный перед перерывом гол с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, по сути, единственный очевидный шанс «Нижнего Новгорода». При этом команда оставила неплохое впечатление, по сравнению с «Томью» выглядела лучше и могла бы побороться в Премьер-Лиге, усилив несколько позиций.

Но в целом разница в классе между сильнейшими российскими дивизионами все равно чувствуется. Разнятся темп, скорость принятия решений, техническое оснащение игроков. Однако и «Крыльям Советов», и «Уфе» летом необходимо усиливаться, иначе в следующем сезоне все опять будет крутиться вокруг борьбы за выживание и может закончиться не так благополучно, как в нынешнем. 

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Бубнов Александр
Источник: Sportbox.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   63 / 838
вчера в 23:33
Это и без эксперта ясно, ничего нового Бубнов не открыл.
Бестрофейный
Бестрофейный
   307 / 838
вчера в 23:21
Бубнов открыл всем истину.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 838
вчера в 23:19
КС нужны забивалы, т.к. в целом играют неплохо.
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