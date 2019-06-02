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Бубнов: «„Уфа“ в матче с „Томью“ была сама не своя»

вчера, 22:55
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги ответного стыкового матча за право остаться в РПЛ между «Томью» и «Уфой» (1:0).

В первой игре «Уфа» выиграла со счетом 2:0, поэтому клуб сохранил прописку в РПЛ.

После первого матча «Уфа» имела хороший задел, явно превосходила соперника в классе, должна была взять ход поединка под контроль. Забей один гол и играй спокойно: «Томи» нужно было бы совершить настоящее чудо, ответить четырьмя. Именно такой сценарий виделся наиболее вероятным до игры. Но «Уфа» почему-то была сама не своя. Возможно, сказалось низкое качество поля, в какой-то степени — это заслуга «Томи», но главная причина, вероятно, в чем-то еще. Недонастрой? Не думаю, но почему-то команда выглядела откровенно растерянной, вышла играть вторым номером, пропустила быстрый гол, допустила много брака.

Ошибок было очень много с обеих сторон, как и борьбы, жестких стыков. По сути, за всю игру командам удалось создать два запоминающихся момента: гол Гасилина со «стандарта», и игра на выходе полевого игрока Кротова, который был вынужден занять место в воротах после удаления Беленова. «Уфе» удалось сохранить место в Премьер-Лиге, но пришлось потратить гораздо больше сил и нервов, чем ожидалось.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Бубнов Александр  Стадион «Труд»
Источник: Sportbox.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   609 / 838
вчера в 23:22
Уфа перешла в разряд сугубо пердивных отстоев, типа ростова и рубина.
Морозовский
Морозовский
   7 / 838
вчера в 23:12
Только в противостоянии с "Зенитом" "уфа" сама своя!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   117 / 838
вчера в 23:06
Уфа сделала ставку в Лиге ставок на свой проигрыш.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   8 / 838
вчера в 22:58
Уфа прекрасный клуб, украшение российского футбола. Долгих лет этому автобусу в продажной лиге.
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