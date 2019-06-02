Бубнов: «„Уфа“ в матче с „Томью“ была сама не своя»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги ответного стыкового матча за право остаться в РПЛ между «Томью» и «Уфой» (1:0).

В первой игре «Уфа» выиграла со счетом 2:0, поэтому клуб сохранил прописку в РПЛ .

После первого матча «Уфа» имела хороший задел, явно превосходила соперника в классе, должна была взять ход поединка под контроль. Забей один гол и играй спокойно: «Томи» нужно было бы совершить настоящее чудо, ответить четырьмя. Именно такой сценарий виделся наиболее вероятным до игры. Но «Уфа» почему-то была сама не своя. Возможно, сказалось низкое качество поля, в какой-то степени — это заслуга «Томи», но главная причина, вероятно, в чем-то еще. Недонастрой? Не думаю, но почему-то команда выглядела откровенно растерянной, вышла играть вторым номером, пропустила быстрый гол, допустила много брака.

Ошибок было очень много с обеих сторон, как и борьбы, жестких стыков. По сути, за всю игру командам удалось создать два запоминающихся момента: гол Гасилина со «стандарта», и игра на выходе полевого игрока Кротова, который был вынужден занять место в воротах после удаления Беленова. «Уфе» удалось сохранить место в Премьер-Лиге, но пришлось потратить гораздо больше сил и нервов, чем ожидалось.