Куман: «Ван Дейк заслуживает „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».
Напомним, что недавно «Ливерпуль» вместе с Ван Дейком выиграли Лигу чемпионов.
Ван Дейк заслуживает «Золотой мяч». Обычно этот трофей вручается футболистам, которые забивают решающие голы, но если когда-нибудь настанет время вручить его защитнику, то это должно быть сейчас.
Лучший игрок сезона в АПЛ;
Лучший игрок финала ЛЧ;
Победитель ЛЧ
Серебряный призер АПЛ
ЗМ должен быть его, в этом году, если ничего плохого не случится!!!
Лучший игрок сезона в АПЛ;
Лучший игрок финала ЛЧ;
Победитель ЛЧ
Серебряный призер АПЛ
ЗМ должен быть его, в этом году, если ничего плохого не случится!!!
P.S.
МС тоже был близок к покупке ВВД, но в итоге купили Стоунза. Пепс любит защей с первым пасом.
P.S.
МС тоже был близок к покупке ВВД, но в итоге купили Стоунза. Пепс любит защей с первым пасом.
будь Ван Дейк у Гвардиолы ...
будь Ван Дейк у Гвардиолы ...