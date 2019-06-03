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Куман: «Ван Дейк заслуживает „Золотой мяч“»

вчера, 23:05

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

Напомним, что недавно «Ливерпуль» вместе с Ван Дейком выиграли Лигу чемпионов.

Ван Дейк заслуживает «Золотой мяч». Обычно этот трофей вручается футболистам, которые забивают решающие голы, но если когда-нибудь настанет время вручить его защитнику, то это должно быть сейчас.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   107 / 833
сегодня в 01:21
Отличный игрок!!! Наверное, лучший цз в мире, на данный момент!!! Отлично играет в пас.
Лучший игрок сезона в АПЛ;
Лучший игрок финала ЛЧ;
Победитель ЛЧ
Серебряный призер АПЛ
ЗМ должен быть его, в этом году, если ничего плохого не случится!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   410 / 833
сегодня в 00:24
Ван Дейк взял ЛЧ в шаге от Чемпионста будучи защитником!!! Может хватит цирка с Роном и Месси!
Ice van Reed
Ice van Reed
   410 / 833
сегодня в 00:23
Разве ЗМ это награда напа, так вспомните Яшина, который проводит фантастический сезон!
Ice van Reed
Ice van Reed
   410 / 833
сегодня в 00:20
Согласен!!! Вирджил много черной работы проделал, столб Сезона, разве ЗМ вручают только напам?! Вспомните Яшина!!!
allemz
allemz
   85 / 833
вчера в 23:17
Самый полезный игрок в этом сезоне. Если Ливерпуль по схеме играет с 4 защитниками, то по игре ВВД кажется, что играют с 6 защитниками. Лидер и монстр в центре обороны. Мне кажется, он заслужил ЗМ своей игрой.

P.S.
МС тоже был близок к покупке ВВД, но в итоге купили Стоунза. Пепс любит защей с первым пасом.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
вчера в 23:13
кстати да ,учитывая то что победный гол забил Скамина
будь Ван Дейк у Гвардиолы ...
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