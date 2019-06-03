Куман: «Ван Дейк заслуживает „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной Нидерландов считает, что защитник «Ливерпуля» заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

Напомним, что недавно «Ливерпуль» вместе с Ван Дейком выиграли Лигу чемпионов.

Ван Дейк заслуживает «Золотой мяч». Обычно этот трофей вручается футболистам, которые забивают решающие голы, но если когда-нибудь настанет время вручить его защитнику, то это должно быть сейчас.