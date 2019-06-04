Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

«Ливерпуль» расстался сразу с двумя игроками.
Пресс-служба «красных» объявила о том, что нападающий Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покидают клуб в связи с истечением контрактов.
Англичанин перешел в «Ливерпуль» в январе 2013 года из «Челси», а испанец выступал за команду с 2014 года, тогда он перебрался на «Энфилд» из «Севильи».
Морено тоже норм пацанчик. Не слышал, чтобы он ныл из-за скамейки, атмосферил в команде.
Удачи им)
Морено тоже норм пацанчик. Не слышал, чтобы он ныл из-за скамейки, атмосферил в команде.
Удачи им)