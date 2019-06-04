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Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

сегодня, 19:40

«Ливерпуль» расстался сразу с двумя игроками.

Пресс-служба «красных» объявила о том, что нападающий Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покидают клуб в связи с истечением контрактов

Англичанин перешел в «Ливерпуль» в январе 2013 года из «Челси», а испанец выступал за команду с 2014 года, тогда он перебрался на «Энфилд» из «Севильи».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
   529 / 830
сегодня в 22:59
Хммм,я бы не прочь увидеть Стариджа на Вилла Парк)
Rizo1
Rizo1 ответил Так Себе Аналитик
   211 / 830
сегодня в 21:13
В атаке он хорош но про защиту забывал порой
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   14 / 830
сегодня в 21:11
Помню, как Дзвинка по поводу Морено разорялся, примерно как я по поводу стримера))
Морено умел играть на нервах болел - этого у него не отнять) но меня не раздражал - может, потому что как человек был годный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   2 / 830
сегодня в 21:04
Эх Старра, как же он топил вместе с Суарезом и Стерлингом. Суперталант, но травмы... Морено тоже норм пацанчик. Не слышал, чтобы он ныл из-за скамейки, атмосферил в команде. Удачи им)
Помню, как Дзвинка по поводу Морено разорялся, примерно как я по поводу стримера))
ДАША Д
ДАША Д
   201 / 830
сегодня в 21:01
Титул есть, удовольствия нет.
dimagas1
dimagas1
   142 / 830
сегодня в 20:31
Зато ЛЧ взяли)))
Migelito
Migelito
   601 / 830
сегодня в 20:16
Спасибо за все, особенно Дэн. Твой танец никогда не забудем) Удачи вам во всем
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   14 / 830
сегодня в 20:10
Эх Старра, как же он топил вместе с Суарезом и Стерлингом. Суперталант, но травмы...
Морено тоже норм пацанчик. Не слышал, чтобы он ныл из-за скамейки, атмосферил в команде.
Удачи им)
STVA 1
STVA 1
   26 / 830
сегодня в 19:54
Не проходят в состав . Удачи в другом клубе .
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   105 / 830
сегодня в 19:49
Выйграли лигу чемпионов можно и уходить,удачи им.
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