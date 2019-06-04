Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

сегодня, 19:40

«Ливерпуль» расстался сразу с двумя игроками.

Пресс-служба «красных» объявила о том, что нападающий и защитник покидают клуб в связи с истечением контрактов.

Англичанин перешел в «Ливерпуль» в январе 2013 года из «Челси», а испанец выступал за команду с 2014 года, тогда он перебрался на «Энфилд» из «Севильи».