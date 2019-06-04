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Девять игроков покидают «Дерби». Среди них Энди Кинг и Эшли Коул

сегодня, 07:39

Девять футболистов «Дерби Каунти» покидают клуб в это межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Пяти игрокам не были предложены контракты. Каждый из них покинет команду в статусе свободного агента. Речь идёт об Эшли КоулеДэвиде НаджентеЭфе ЭмброузеМаркусе Ольссоне и Алексе Пирсе.

Четыре арендованных футболиста вернутся в свои клубы: Мэйсон Моунт и Фикайо Томори – в «Челси», Гарри Уилсон – в «Ливерпуль», а Энди Кинг – в «Лестер».

Напомним, «Дерби» упустил возможность выйти в Премьер-Лигу, проиграв в финале плей-офф «Астон Вилле».

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   219 / 828
сегодня в 09:51
Еще в аренду наберет на следующий сезон
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 828
сегодня в 09:32
Похоже Дерби теперь покатится вниз.
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 828
сегодня в 08:41
Так всегда бывает...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   247 / 828
сегодня в 08:38
Эшли Коул ещё играет? Я уж думал он давно на пенсии.
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