Девять игроков покидают «Дерби». Среди них Энди Кинг и Эшли Коул

Девять футболистов «Дерби Каунти» покидают клуб в это межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Пяти игрокам не были предложены контракты. Каждый из них покинет команду в статусе свободного агента. Речь идёт об Эшли Коуле, Дэвиде Надженте, Эфе Эмброузе, Маркусе Ольссоне и Алексе Пирсе.
Четыре арендованных футболиста вернутся в свои клубы: Мэйсон Моунт и Фикайо Томори – в «Челси», Гарри Уилсон – в «Ливерпуль», а Энди Кинг – в «Лестер».
Напомним, «Дерби» упустил возможность выйти в Премьер-Лигу, проиграв в финале плей-офф «Астон Вилле».