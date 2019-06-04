Девять игроков покидают «Дерби». Среди них Энди Кинг и Эшли Коул

сегодня, 07:39

Девять футболистов «Дерби Каунти» покидают клуб в это межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Пяти игрокам не были предложены контракты. Каждый из них покинет команду в статусе свободного агента. Речь идёт об , , , и .

Четыре арендованных футболиста вернутся в свои клубы: и – в «Челси», – в «Ливерпуль», а – в «Лестер».

Напомним, «Дерби» упустил возможность выйти в Премьер-Лигу, проиграв в финале плей-офф «Астон Вилле».