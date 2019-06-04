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«Ливерпуль» предложил Ориги новый контракт

сегодня, 16:14

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги сообщил, что клуб уже предложил ему новый договор. Текущий контракт 24-летнего бельгийца заканчивается через год.

У меня есть предложение по новому контракту. После матчей сборных будем смотреть. Думаю, будем говорить с клубом.

Уточняется, что руководство «Ливерпуля» не собиралось предлагать Ориги соглашение, однако на этом настоял главный тренер команды Юрген Клопп, которого впечатлила игра нападающего в конце сезона. 

Ориги в полуфинале ЛЧ с «Барселоной» сделал дубль, а также забил гол в финале «Тоттенхэму».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   60 / 828
сегодня в 17:13
Хороший запасной!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 17:04
Такого парня надо оставлять!
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