«Ливерпуль» предложил Ориги новый контракт

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги сообщил, что клуб уже предложил ему новый договор. Текущий контракт 24-летнего бельгийца заканчивается через год.
У меня есть предложение по новому контракту. После матчей сборных будем смотреть. Думаю, будем говорить с клубом.
Уточняется, что руководство «Ливерпуля» не собиралось предлагать Ориги соглашение, однако на этом настоял главный тренер команды Юрген Клопп, которого впечатлила игра нападающего в конце сезона.
Ориги в полуфинале ЛЧ с «Барселоной» сделал дубль, а также забил гол в финале «Тоттенхэму».