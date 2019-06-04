«Ливерпуль» предложил Ориги новый контракт

сегодня, 16:14

Нападающий «Ливерпуля» сообщил, что клуб уже предложил ему новый договор. Текущий контракт 24-летнего бельгийца заканчивается через год.

У меня есть предложение по новому контракту. После матчей сборных будем смотреть. Думаю, будем говорить с клубом.

Уточняется, что руководство «Ливерпуля» не собиралось предлагать Ориги соглашение, однако на этом настоял главный тренер команды Юрген Клопп, которого впечатлила игра нападающего в конце сезона.