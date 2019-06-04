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Ахметов: «Нельзя относиться вальяжно к Сан-Марино и Кипру»

сегодня, 18:34

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассуждает о предстоящих матчах команды в отборе Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться. На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Все прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   50 / 830
сегодня в 19:20
Сейчас одна тема не относиться вальяжно и больше забить.
Zlatan35
Zlatan35
   23 / 830
сегодня в 19:17
К Сан-Марино возможно - вальяжно) к Кипру вальяжно-нельзя.
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