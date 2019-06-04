Ахметов: «Нельзя относиться вальяжно к Сан-Марино и Кипру»

Полузащитник сборной России рассуждает о предстоящих матчах команды в отборе Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться. На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Все прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают.