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СМИ: Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

сегодня, 05:46

Судебный процесс в отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании гражданки США, был прекращён, информирует источник.

Сообщается, что в прошлом месяце в суд поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Однако не уточняется, было ли это сделано по ходатайству истца или по примирению сторон.

Напомним, информация об обвинении Роналду в изнасиловании появилась в сентябре прошлого года. По словам Кэтрин Майорги, инцидент произошёл в Лас-Вегасе в 2009 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
   204 / 831
сегодня в 08:25
постановили, что это было романтическое увлечение
Морозовский
Морозовский
   6 / 831
сегодня в 07:56
Жизнь налаживается у обоих бывших партнёров .
beefs
beefs
   156 / 831
сегодня в 07:50
Одному закрыли, другому открыли...
ДСА
ДСА
   59 / 831
сегодня в 07:36
Пришлось Роналду еще денег отстегнуть.
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 831
сегодня в 07:24
Это как в том старом анекдоте,когда бабуля заяву пришла катать об изнасиловании которое было 70 лет назад и ей приятно было молодость вспомнить..гы-гы...
Zlatan35
Zlatan35
   23 / 831
сегодня в 07:10
Какое примирение сторон) когда обвинила через десять лет. 71а осталась ни с чем.
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   447 / 831
сегодня в 06:44
Не мог он девушку изнасиловать, просто не мог!!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   325 / 831
сегодня в 06:24
Тут бабло высосала, переключилась на Геймара аххах
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 831
сегодня в 06:16
Вообще странно заявлять об изнасиловании через 10 лет??? Лет через пять опять заяву телка напишет....ну как деньги закончатся?!?
3ton
3ton
   385 / 831
сегодня в 06:03
Откупился
Шуnя771
Шуnя771
   50 / 831
сегодня в 05:48
Следственная бригада прикомандирована к Неймару!?))
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