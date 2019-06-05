СМИ: Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Судебный процесс в отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании гражданки США, был прекращён, информирует источник.
Сообщается, что в прошлом месяце в суд поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Однако не уточняется, было ли это сделано по ходатайству истца или по примирению сторон.
Напомним, информация об обвинении Роналду в изнасиловании появилась в сентябре прошлого года. По словам Кэтрин Майорги, инцидент произошёл в Лас-Вегасе в 2009 году.