СМИ: Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

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Судебный процесс в отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии , обвиняемого в изнасиловании гражданки США , был прекращён, информирует источник.

Сообщается, что в прошлом месяце в суд поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Однако не уточняется, было ли это сделано по ходатайству истца или по примирению сторон.

Напомним, информация об обвинении Роналду в изнасиловании появилась в сентябре прошлого года. По словам Кэтрин Майорги, инцидент произошёл в Лас-Вегасе в 2009 году.