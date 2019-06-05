Джака: «Победа в Лиге Наций будет означать, что мы написали историю»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций с Португалией.

Случившееся в финале Лиги Европы уже в прошлом. Теперь я с нетерпением жду начала турнира и надеюсь выиграть его со Швейцарией.

Мы здесь, чтобы проверить себя с лучшими соперниками. Мы с нетерпением ждём матча не только против Роналду, но и всей команды Португалии. Мы очень много тренировались и хорошо подготовлены к матчу.

Если станем победителями первой Лиги Наций, это будет означать, что мы написали историю. Сейчас мы в полуфинале. Пройдя так далеко, теперь мы хотим выйти в финал. Если мы это сделаем, дальше может произойти всё что угодно.