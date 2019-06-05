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Джака: «Победа в Лиге Наций будет означать, что мы написали историю»

сегодня, 07:02
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария21:45 Не начался

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций с Португалией.

Случившееся в финале Лиги Европы уже в прошлом. Теперь я с нетерпением жду начала турнира и надеюсь выиграть его со Швейцарией.

Мы здесь, чтобы проверить себя с лучшими соперниками. Мы с нетерпением ждём матча не только против Роналду, но и всей команды Португалии. Мы очень много тренировались и хорошо подготовлены к матчу.

Если станем победителями первой Лиги Наций, это будет означать, что мы написали историю. Сейчас мы в полуфинале. Пройдя так далеко, теперь мы хотим выйти в финал. Если мы это сделаем, дальше может произойти всё что угодно.

Португалия очень сильна. Мы играли против них в нашей последней отборочной кампании [к ЧМ-2018]. Они очень компактно располагаются на поле и играют в хороший футбол. Мы провели два очень разных матча против них. Нам нужно сфокусироваться на своих качествах и доставить сопернику проблемы.

Вчера появился слух о том, что Джака близок к переходу в «Интер».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
   370 / 831
сегодня в 08:14
Удачи!
КЭТиК
КЭТиК
   65 / 831
сегодня в 07:38
Первая победа всегда в цене.
Caniggia
Caniggia
   51 / 831
сегодня в 07:23
Пока что товарняковый турнир.
ZaZizu
ZaZizu
   266 / 831
сегодня в 07:04
ыаша победа даст нам надежду,что аосле неё тебя кто-то захочет купить,больше она ничего не даст!
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