Джака: «Победа в Лиге Наций будет означать, что мы написали историю»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций с Португалией.
Случившееся в финале Лиги Европы уже в прошлом. Теперь я с нетерпением жду начала турнира и надеюсь выиграть его со Швейцарией.
Мы здесь, чтобы проверить себя с лучшими соперниками. Мы с нетерпением ждём матча не только против Роналду, но и всей команды Португалии. Мы очень много тренировались и хорошо подготовлены к матчу.
Если станем победителями первой Лиги Наций, это будет означать, что мы написали историю. Сейчас мы в полуфинале. Пройдя так далеко, теперь мы хотим выйти в финал. Если мы это сделаем, дальше может произойти всё что угодно.
Португалия очень сильна. Мы играли против них в нашей последней отборочной кампании [к ЧМ-2018]. Они очень компактно располагаются на поле и играют в хороший футбол. Мы провели два очень разных матча против них. Нам нужно сфокусироваться на своих качествах и доставить сопернику проблемы.
Вчера появился слух о том, что Джака близок к переходу в «Интер».