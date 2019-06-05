Зоммер: «Уверен, у Швейцарии хорошие шансы на победу в Лиге Наций»

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии в преддверии полуфинального матча Лиги Наций с Португалией оценил шансы своей команды одержать победу в турнире.

Всегда с нетерпением жду каждого матча за сборную. Я представлял страну в России [на ЧМ -2018] и теперь смогу сделать это в Лиге Наций в Португалии. Надеюсь, заставлю людей гордиться Швейцарией.

Мы все с огромным нетерпением ждём этого турнира. Наши ожидания очень высоки и мы готовимся к игре с максимально профессиональным подходом. Надеемся показать хорошую игру.

Мы постараемся выиграть турнир. Это первый в истории розыгрыш Лиги Наций, и все переполнены энтузиазма. У нас сильный состав, и я уверен в том, что у нас есть хороший шанс выиграть это соревнование.