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Зоммер: «Уверен, у Швейцарии хорошие шансы на победу в Лиге Наций»

сегодня, 06:27
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария21:45 Не начался

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер в преддверии полуфинального матча Лиги Наций с Португалией оценил шансы своей команды одержать победу в турнире.

Всегда с нетерпением жду каждого матча за сборную. Я представлял страну в России [на ЧМ-2018] и теперь смогу сделать это в Лиге Наций в Португалии. Надеюсь, заставлю людей гордиться Швейцарией.

Мы все с огромным нетерпением ждём этого турнира. Наши ожидания очень высоки и мы готовимся к игре с максимально профессиональным подходом. Надеемся показать хорошую игру.

Мы постараемся выиграть турнир. Это первый в истории розыгрыш Лиги Наций, и все переполнены энтузиазма. У нас сильный состав, и я уверен в том, что у нас есть хороший шанс выиграть это соревнование.

Напомним, на групповом этапе Лиги Наций сборная Швейцарии дома разгромила Бельгию (5:2).

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   107 / 831
сегодня в 07:55
Много будет зависеть от самого Зоммера.
Аксинья
Аксинья
   90 / 831
сегодня в 07:46
Сборная мира с швейцарскими ксивами должна порвать португалов...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   219 / 831
сегодня в 07:46
Как минимум они должны играть в финале.
Остапчук 67
Остапчук 67
   475 / 831
сегодня в 06:46
Им просто повезло.
Novograd
Novograd
   438 / 831
сегодня в 06:46
А я уже х1 зарадил кють а
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 831
сегодня в 06:36
Всегда удивляют такие необдуманные заявы?!? Не с Эстонией же играете???
Откуда такая самоуверенность??? Вот накидают вам трешечку португалы , что тогда скажешь???
STVA 1
STVA 1
   26 / 831
сегодня в 06:31
В тройку могут , а вот победить.... хлопотно это .
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