Зоммер: «Уверен, у Швейцарии хорошие шансы на победу в Лиге Наций»

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер в преддверии полуфинального матча Лиги Наций с Португалией оценил шансы своей команды одержать победу в турнире.
Всегда с нетерпением жду каждого матча за сборную. Я представлял страну в России [на ЧМ-2018] и теперь смогу сделать это в Лиге Наций в Португалии. Надеюсь, заставлю людей гордиться Швейцарией.
Мы все с огромным нетерпением ждём этого турнира. Наши ожидания очень высоки и мы готовимся к игре с максимально профессиональным подходом. Надеемся показать хорошую игру.
Мы постараемся выиграть турнир. Это первый в истории розыгрыш Лиги Наций, и все переполнены энтузиазма. У нас сильный состав, и я уверен в том, что у нас есть хороший шанс выиграть это соревнование.
Напомним, на групповом этапе Лиги Наций сборная Швейцарии дома разгромила Бельгию (5:2).
Откуда такая самоуверенность??? Вот накидают вам трешечку португалы , что тогда скажешь???
Откуда такая самоуверенность??? Вот накидают вам трешечку португалы , что тогда скажешь???