Нани: «Роналду продолжает оставаться лучшим игроком в мире»

Экс-полузащитник сборной Португалии Нани в интервью Omnisport похвалил своих бывших партнёров по национальной команде и . Оба игрока были включены в заявку португальской сборной на финальную стадию Лиги Наций.

Это был удачный сезон для Роналду. Думаю, он отлично его провёл. Играть в Италии нелегко, ведь футбол там очень заточен на тактику, он более оборонительный.

Криштиану забил много голов, продолжая оставаться лучшим игроком в мире. Думаю, он отлично справился со своей работой.

Бернарду – фантастический футболист с врождённым талантом. Он замечательно проявляет себя, и впереди у него длинная карьера, чтобы с каждым годом становиться всё лучше.

Однако уже этот сезон был фантастическим для него. Его лучший сезон в карьере в составе «Манчестер Сити». Считаю его одним из ключевых игроков команды, который помог «Сити» взять чемпионство.