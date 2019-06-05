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Нани: «Роналду продолжает оставаться лучшим игроком в мире»

сегодня, 06:46
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария21:45 Не начался

Экс-полузащитник сборной Португалии Нани в интервью Omnisport похвалил своих бывших партнёров по национальной команде Криштиану Роналду и Бернарду Силву. Оба игрока были включены в заявку португальской сборной на финальную стадию Лиги Наций.

Это был удачный сезон для Роналду. Думаю, он отлично его провёл. Играть в Италии нелегко, ведь футбол там очень заточен на тактику, он более оборонительный.

Криштиану забил много голов, продолжая оставаться лучшим игроком в мире. Думаю, он отлично справился со своей работой.

Бернарду – фантастический футболист с врождённым талантом. Он замечательно проявляет себя, и впереди у него длинная карьера, чтобы с каждым годом становиться всё лучше.

Однако уже этот сезон был фантастическим для него. Его лучший сезон в карьере в составе «Манчестер Сити». Считаю его одним из ключевых игроков команды, который помог «Сити» взять чемпионство.

Нани также признался, что ему грустно наблюдать за текущим положением дел в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал вместе с Роналду.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   48 / 831
сегодня в 07:08
Правильнее бы было одним из лучших.
Zenit_84
Zenit_84
   54 / 831
сегодня в 07:06
Не факт, что лучший
Igo0rek
Igo0rek
   47 / 831
сегодня в 06:51
Короче те кто играли/играют/тренируют Месси, говорят что он лучший в мире, а те кто с Роналду, говорят что лучший он.

Буква "О" - Объективность
Василий 50
Василий 50
   624 / 831
сегодня в 06:48
Опять это начинается.
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