СМИ: Бердыев отправлен в отставку

сегодня, 12:14

Пресса сообщает, что отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.

Такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона. Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды при том, что тренер получал зарплату 3 млн евро в год.

Напомним, что «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ .

Недавно ходили разговоры, что Бердыев может возглавить «Ростов».