СМИ: Бердыев отправлен в отставку

Пресса сообщает, что Курбан Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
Такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона. Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды при том, что тренер получал зарплату 3 млн евро в год.
Напомним, что «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ.
Недавно ходили разговоры, что Бердыев может возглавить «Ростов».
Сегодня 12:42
Бердыева бы в Спартак на сезончик, да не уживется с Федуном
К себе во львив Бердыя забирайте, не хуже американцев укроину подчистит.
Сегодня 12:42
Бердыева бы в Спартак на сезончик, да не уживется с Федуном
К себе во львив Бердыя забирайте, не хуже американцев укроину подчистит.
Другое дело, что теперь Рубин? Обратят ли внимание на клуб те кому небезразлична судьба Рубина? Вопросы, вопросы, вопросы. Ждем.
Другое дело, что теперь Рубин? Обратят ли внимание на клуб те кому небезразлична судьба Рубина? Вопросы, вопросы, вопросы. Ждем.
отправлен(!)
ващет он сам ушел в силу невозможности что либо сделать ввиду чудовищных ошибок предыдущего руководства
здесь правильней написать - Бердыев отправил Рубин в отставку
отправлен(!)
ващет он сам ушел в силу невозможности что либо сделать ввиду чудовищных ошибок предыдущего руководства
здесь правильней написать - Бердыев отправил Рубин в отставку
в Ростове такая шикарная атмосфера, болелы на руках носили, в Казани что? футбол там особо по моему не нужен, стадион заполняется на 1/10
будем посмотреть:)
в Ростове такая шикарная атмосфера, болелы на руках носили, в Казани что? футбол там особо по моему не нужен, стадион заполняется на 1/10
будем посмотреть:)
Это про Бердыева. Рубин это уже прочувствовал, теперь болельщики Ростова хотят испытать нечто подобное, зовя его к себе.
Это про Бердыева. Рубин это уже прочувствовал, теперь болельщики Ростова хотят испытать нечто подобное, зовя его к себе.