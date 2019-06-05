ГлавнаяНовости

СМИ: Бердыев отправлен в отставку

сегодня, 12:14

Пресса сообщает, что Курбан Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.

Такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона. Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды при том, что тренер получал зарплату 3 млн евро в год.

Напомним, что «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ.

Недавно ходили разговоры, что Бердыев может возглавить «Ростов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «Главное - „Крылья“ остались в РПЛ»
02 июня Комментарии9
Сёмин присутствует на финале Лиги чемпионов
01 июня ФотоКомментарии4
Слухи«Ростов» провел переговоры с Бердыевым
29 мая Комментарии79
«У него пиджак там, где должна быть харизма!» Что говорят о Кононове?
28 маяАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии30
СлухиКононову поручили вывести «Спартак» в ЛЧ и выиграть Кубок России
28 мая Комментарии56
Божович - об игре «Крыльев Советов»: «Это позор»
26 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил ПерекатиПоле
   354 / 827
сегодня в 15:23
Учредитель ООО Рубин Бердыев и спонсоры которых нашёл Бердыев, на встрече с главным тренером Бердыевым пришли к выводу, что Бердыев Бердыеву назначил очень высокую зарплату, которую Бердыев Бердыеву выплачивать не может. По этому Бердыев попросил Бердыева освободить занимаюмую им должность.
Приблизительно так, похоже. и было. Разница в мелочах...
dino-hsv
dino-hsv
   83 / 827
сегодня в 14:37
он, вроде, неделю назад ушел, не?
Баба Яга против
Баба Яга против
   784 / 827
сегодня в 14:31
Жаль что он бросил Ростов,были бы в топе!
Sully
Sully
   152 / 827
сегодня в 14:28
фидун подберет жадного туркмена... коля потирает ручки, быстрей бы переметнутся в тарасовку!
cska plus
cska plus
   4 / 827
сегодня в 14:16
Теперь туркмен будет строить Туркменистан в Ростове.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 827
сегодня в 14:12
Учредитель ООО Рубин Бердыев и спонсоры которых нашёл Бердыев, на встрече с главным тренером Бердыевым пришли к выводу, что Бердыев Бердыеву назначил очень высокую зарплату, которую Бердыев Бердыеву выплачивать не может. По этому Бердыев попросил Бердыева освободить занимаюмую им должность.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 827
сегодня в 14:09
Не согласился получать в 10 раз меньше.
Cimonn
Cimonn
   57 / 827
сегодня в 14:08
LOpp
Сегодня 12:42
Бердыева бы в Спартак на сезончик, да не уживется с Федуном



К себе во львив Бердыя забирайте, не хуже американцев укроину подчистит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   110 / 827
сегодня в 14:02
Тренер не затеряется, найдет чем заняться. Хреново одно, что он может принести пользу росфутболу и опыт, талант, характер, все это остается пока не удел. Годы идут и биологические часы не остановить, хотя фору думаю даст любому молодому тренеру.
Другое дело, что теперь Рубин? Обратят ли внимание на клуб те кому небезразлична судьба Рубина? Вопросы, вопросы, вопросы. Ждем.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   156 / 827
сегодня в 13:44
заголовок конечно дичь - браво автору
отправлен(!)
ващет он сам ушел в силу невозможности что либо сделать ввиду чудовищных ошибок предыдущего руководства

здесь правильней написать - Бердыев отправил Рубин в отставку
Правдин Семён
Правдин Семён
   58 / 827
сегодня в 13:43
Не знаю,что мутил или не мутил Бердыев, но что играть ему было некем это факт.
112910415
112910415
   113 / 827
сегодня в 13:40
загадочный он
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   156 / 827
сегодня в 13:29
зачем он вообще вернулся в Рубин для меня до сих пор загадка... мотивировал типа, это мое дитеще, мой дом... если тебя выгнали из дому он уже не твой...

в Ростове такая шикарная атмосфера, болелы на руках носили, в Казани что? футбол там особо по моему не нужен, стадион заполняется на 1/10

будем посмотреть:)
valt134
valt134
   237 / 827
сегодня в 13:19
Рубин обокрал и угробил. Неужели Ростов желает себе подобной участи?
Союзник противников
Союзник противников ответил ПерекатиПоле
   17 / 827
сегодня в 13:14
Он жеж сам учредитель ООО Рубин, он сам себя уволил что ли?
Я уже устал писать об этом татарском цирке:Один из двух собственников-учредителей(сожравший третьего) нанимает гендира,который ему подписывает контракт с некоей зарплатой(или не подписывает...)...муть полная! Где Бердыев,там широкая туркменская степь,усеянная павшими....
Сп62
Сп62
   465 / 827
сегодня в 13:08
Не все планы сбываются и реализуются в жизнь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 827
сегодня в 13:06
Он жеж сам учредитель ООО Рубин, он сам себя уволил что ли?
shlomo
shlomo
   95 / 827
сегодня в 12:59
Жаль.....но что поделать, что то пошло не так....
drug01
drug01
   72 / 827
сегодня в 12:55
Команду распродал и бежать!
Байкал-38
Байкал-38
   23 / 827
сегодня в 12:50
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку»
Это про Бердыева. Рубин это уже прочувствовал, теперь болельщики Ростова хотят испытать нечто подобное, зовя его к себе.
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 827
сегодня в 12:42
Все к тому шло...
LOpp
LOpp
   8 / 827
сегодня в 12:42
Бердыева бы в Спартак на сезончик, да не уживется с Федуном
Absinthe5
Absinthe5
   98 / 827
сегодня в 12:40
Ждем в Сельмаше!
Naraz
Naraz
сегодня в 12:39
3кк личка и 11 место. Все верно сделали
mihaluch
mihaluch
   44 / 827
сегодня в 12:36
Даже Семаку такая зарплата не снилась и долго сниться не будет.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
   463 / 827
сегодня в 12:34
Жаль конечно, но похоже Рубин закончился..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   227 / 827
сегодня в 12:33
    ОПС
    ОПС
       179 / 827
    сегодня в 12:32
    Ему на пропитание денег хватит.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 827
    сегодня в 12:28
    Бердыич у нас будет бесплатно трудиться, даст команду Азмуну встать на лыжи - будем опять бомжей от ЛЧ года на четыре отлучать!
    Ленар Мутыгуллин
    Ленар Мутыгуллин ответил FILL3286
       783 / 827
    сегодня в 12:27
    В конюшне татара что бы он окончательно развалил стойло и убежал(((
    он туркмен
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100