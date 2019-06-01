Хавбек «Краснодара» Классон женился

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что 27-летний футболист Виктор Классон женился. Избранницей стала девушка Юлия.
Теперь Виктор Классон больше не холостяк! Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию. Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой.
Недавно сообщалось, что Роналдиньо намерен жениться на двух женщинах одновременно.
Не так много ярких игроков сейчас осталось в чемпионате(
Не так много ярких игроков сейчас осталось в чемпионате(