Хавбек «Краснодара» Классон женился

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что 27-летний футболист женился. Избранницей стала девушка Юлия.

Теперь Виктор Классон больше не холостяк! Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию. Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой.