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Хавбек «Краснодара» Классон женился

01 июня 2019, 11:02

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что 27-летний футболист Виктор Классон женился. Избранницей стала девушка Юлия.

Теперь Виктор Классон больше не холостяк! Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию. Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой.

 

Недавно сообщалось, что Роналдиньо намерен жениться на двух женщинах одновременно.

 

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   343 / 816
01 июня в 20:19
А С чего вы решили что она русская, откуда взяли такую информацию? Насколько я знаю она шведка
Бог солнца
Бог солнца ответил Kresi frok
   730 / 816
01 июня в 19:09
Телка на любителя. Витю с бракосочетанием!
он жену себе выбрал, а не телку на ночь. по сравнению с большинством шведок, самая средняя русская девушка просто красотка
scikuni
scikuni ответил Bavaria_M
   677 / 816
01 июня в 18:35
Что то страшная, с таким баблом красивее не мог найти. И эта разве футбольная тема?
когда волера женился или там кто-то из зенита это на главной, а из краснодара так пыль?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   211 / 816
01 июня в 17:22
Красивая пара ! Совет да любовь ! Слава Богу ,что Виктор выбрал естественную ,натуральную девушку , а не то ,что наши , безмозглых дур с накаченными губищами !!!!!!!! ))
Kresi frok
Kresi frok
   309 / 816
01 июня в 14:53
Телка на любителя. Витю с бракосочетанием!
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
01 июня в 13:46
Что то страшная, с таким баблом красивее не мог найти. И эта разве футбольная тема?
Bayern Best
Bayern Best
   520 / 816
01 июня в 13:41
Молодец!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
01 июня в 13:06
не надо ему из нашего чемпа ток уходить
Не так много ярких игроков сейчас осталось в чемпионате(
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 13:00
Красивая пара!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
01 июня в 12:48
Совет да любовь!!!
post-navigator
post-navigator
   254 / 816
01 июня в 12:48
Что шведка, что болгарка - всё для настоящего мужика - инструменты (достижения целей)...
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
01 июня в 12:45
Жаль, что за сборную Швеции уже заигран.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   345 / 816
01 июня в 12:11
она шведка. в пресс службе краснодара просто переделали ее шведское имя на русский лад.
Zlatan35
Zlatan35
   15 / 816
01 июня в 11:40
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
01 июня в 11:29
Витёк уже русским стал.
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 11:29
Ну, Виктор, смотри, чтобы у вас с Юлией это было на всю жизнь, короткую или длинную, но ....
VV V
VV V
   178 / 816
01 июня в 11:26
Теперь в 69...ве зарастёт......
parallels
parallels
   2 / 816
01 июня в 11:24
ни на что не намекаю!
311
311
   30 / 816
01 июня в 11:21
Ну совсем обрусел швед!)
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 11:13
скоро и гражданство попросит
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 11:07
Горько!
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
01 июня в 11:02
Повезло кому-то.
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