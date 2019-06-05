Финал африканской Лиги чемпионов переиграют

сегодня, 22:44

Финал африканской Лиги чемпионов между тунисским «Эсперансом» и марокканским «Видадом» будет переигран на нейтральном поле. Такое решение приняла африканская конфедерация футбола (CAF). Ответный матч состоится после Кубка Африки, который пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте. Место и дата проведения станут известны позднее.

Финал африканской ЛЧ состоит из двух матчей. В ответном поединке гамбийский рефери Бакари Гассама не засчитал гол хавбека «Видада», при этом не воспользовавшись видеоповтором. Недовольные действиями арбитра игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван почти на полтора часа, после чего Гассама из-за отказа футболистов «Видада» продолжить игру присудил победу «Эсперанс». Позже появилась информация о том, что судья не использовал VAR из-за технических проблем с системой видеопомощи.

Первая игра в Марокко завершилась вничью (1:1).