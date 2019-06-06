Бернарду Силва о хет-трике Роналду: «Это уже никого не удивляет»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии дал комментарий после победы над Швейцарией в полуфинале Лиги Наций (3:1).

О хет-трике Криштиану Роналду

Мы привыкли к подобным вещам, он делает это уже целую вечность, и теперь такое никого не удивляет. Он забил три, но для него тут ничего нового. Криштиану часто делает разницу в счёте. Теперь нам нужно отдохнуть. Болельщики были потрясающи и поддерживали нас от начала до конца.

О возможности встретиться со своими одноклубниками, если Англия пройдёт в финал

Это был бы особенный момент для меня, но, честно говоря, у меня нет предпочтений [о сопернике]. В подобных матчах в стане соперника друзей быть не может. Я хочу выиграть трофей с Португалией. Он может стать моим первым титулом в составе сборной.