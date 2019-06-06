ГлавнаяНовости

Бернарду Силва о хет-трике Роналду: «Это уже никого не удивляет»

сегодня, 01:53
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва дал комментарий после победы над Швейцарией в полуфинале Лиги Наций (3:1).

О хет-трике Криштиану Роналду

Мы привыкли к подобным вещам, он делает это уже целую вечность, и теперь такое никого не удивляет. Он забил три, но для него тут ничего нового. Криштиану часто делает разницу в счёте. Теперь нам нужно отдохнуть. Болельщики были потрясающи и поддерживали нас от начала до конца.

О возможности встретиться со своими одноклубниками, если Англия пройдёт в финал

Это был бы особенный момент для меня, но, честно говоря, у меня нет предпочтений [о сопернике]. В подобных матчах в стане соперника друзей быть не может. Я хочу выиграть трофей с Португалией. Он может стать моим первым титулом в составе сборной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роналду: «Кто бы ни достался в финале, нам будет сложно»
Сегодня, 03:20 Комментарии0
Сеферович: «Это очень расстраивает, когда пропускаешь такие поздние мячи»
Сегодня, 02:48 Комментарии0
Роналду о своём хет-трике: «Очевидно, это были 3 красивых и важнейших гола»
Сегодня, 02:32 Комментарии0
Петкович: «У Португалии есть вишенка на торте. Это и решило исход»
Сегодня, 02:18 Комментарии0
Шакири: «Несомненно, мы были лучше Португалии, но Роналду сделал эту игру»
Сегодня, 01:18 Комментарии6
Облак: «Я продлил контракт с „Атлетико“, но это ничего не меняет»
Сегодня, 00:06 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100