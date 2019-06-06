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Мексика одержала волевую победу над Венесуэлой

сегодня, 06:00
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика3 : 1Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Сборная Мексики в товарищеском матче переиграла национальную команду Венесуэлы.

Атланта, Джорджия, Мерседес-Бенц Стэдиум

Мексика - Венесуэла 3:1 (1:1)
Голы: Альварадо 32, Писарро 54, Гуардадо 76 - Мурильо 18

Мексика: Ороско, Наварро (Санчес 68), Араухо, Рейес, Альварес (Э. Морено 31), Гальярдо, Гутьеррес (Гуардадо 68), Писарро (Пинеда 55), Альварадо (Антуна 68) К. Родригес (Лайюн 90), Хименес (Вега 82).
Главный тренер: Мартино Херардо.

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Эрнандес, Осорио, Вильянуэва, Ринкон, Эррера (Хуанпи 60), Мурильо (Пеньяранда 75 (Аристегиета 86)), Х. Морено, Рондон (Саварино 46), Мачис (Мартинес 46).
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Предупреждения: Гутьеррес 41, Ринкон 44, Гуардадо 76.

Напомним, нападающий Ирвинг Лосано и защитник Мигель Лайюн из-за травм не помогут сборной Мексики на Золотом Кубке КОНКАКАФ.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
сегодня в 07:14
Дали чуть-чуть порадоваться венесуэльцам.
Cimonn
Cimonn
   52 / 816
сегодня в 06:39
Мексику с победой!
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
сегодня в 06:30
Молодцы, что сказать.
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