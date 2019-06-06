Мексика одержала волевую победу над Венесуэлой

Сборная Мексики в товарищеском матче переиграла национальную команду Венесуэлы.
Атланта, Джорджия, Мерседес-Бенц Стэдиум
Мексика - Венесуэла 3:1 (1:1)
Голы: Альварадо 32, Писарро 54, Гуардадо 76 - Мурильо 18
Мексика: Ороско, Наварро (Санчес 68), Араухо, Рейес, Альварес (Э. Морено 31), Гальярдо, Гутьеррес (Гуардадо 68), Писарро (Пинеда 55), Альварадо (Антуна 68) К. Родригес (Лайюн 90), Хименес (Вега 82).
Главный тренер: Мартино Херардо.
Венесуэла: Фариньес, Росалес, Эрнандес, Осорио, Вильянуэва, Ринкон, Эррера (Хуанпи 60), Мурильо (Пеньяранда 75 (Аристегиета 86)), Х. Морено, Рондон (Саварино 46), Мачис (Мартинес 46).
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.
Предупреждения: Гутьеррес 41, Ринкон 44, Гуардадо 76.
Напомним, нападающий Ирвинг Лосано и защитник Мигель Лайюн из-за травм не помогут сборной Мексики на Золотом Кубке КОНКАКАФ.