Мутко: «РПЛ нужно двигаться в сторону самоокупаемости»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение расширить РПЛ до 18 клубов.

Приняли решение о 18 клубах, а можно было принять решение и о расширении до 20 клубов. Я всегда, работая теперь уже в правительстве, говорю, что надо баланс держать. Можно написать требование, что ледовая арена должна быть вместимостью 12 тысяч, но этот бюджет надо достать из кармана и построить. Можно требовать. Ну, попадут две команды. Вот сейчас я был в Воронеже, и что, «Факел» откуда будет брать деньги? Из бюджета?

Можно принимать, но это ведь бюджет страны. Надо двигаться в сторону самоокупаемости, надо идти по этому пути. Сейчас у нас в стратегии развития футбола было прописано про 18 команд, но я всегда говорил, что это нужно делать тогда, когда созреет для этого экономическое положение.

Вы хотите опять вернуть «Анжи» в РПЛ , который без экономики, или что вы хотите? К юбилеям раньше количество команд еще увеличивали. Надо спокойно к этому относиться. Вот у «Балтики» есть современный стадион в Калининграде, но экономики у клуба нет. Никакой, ну ноль.

Вот в Ростове клуб играет в Премьер-лиге, но тоже с экономикой проблема огромная. То есть надо искать экономические стимулы. Мы говорим, а надо делать. Мы тотализатор завели, три копейки начали получать - это труд. Этот труд был сделан. Нужно заниматься. Нас критиковали за телевизионные права, но первый контракт мы сделали. Деньги маленькие, но начали получать.

А сейчас я смотрю по телевизору матч «Уфа» - «Урал», ну извините меня. И придумали концепцию, что люди должны подписываться на такой футбол - это глупость. Так в мире не делают. Телевидение и российский футбол должны вместе продукт выращивать.

Вот «Спартак» сколько шел? Но сейчас 10 млрд в год зарабатывает на самом стадионе и всем, что вокруг. 10 млрд в год, а его (Федуна) все мочат. Может, он как-то неправильно управляет, но надо понимать, что если он завтра уйдет, результаты пропадут.