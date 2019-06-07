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Мутко: «РПЛ нужно двигаться в сторону самоокупаемости»

сегодня, 08:28

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение расширить РПЛ до 18 клубов.

Приняли решение о 18 клубах, а можно было принять решение и о расширении до 20 клубов. Я всегда, работая теперь уже в правительстве, говорю, что надо баланс держать. Можно написать требование, что ледовая арена должна быть вместимостью 12 тысяч, но этот бюджет надо достать из кармана и построить. Можно требовать. Ну, попадут две команды. Вот сейчас я был в Воронеже, и что, «Факел» откуда будет брать деньги? Из бюджета?

Можно принимать, но это ведь бюджет страны. Надо двигаться в сторону самоокупаемости, надо идти по этому пути. Сейчас у нас в стратегии развития футбола было прописано про 18 команд, но я всегда говорил, что это нужно делать тогда, когда созреет для этого экономическое положение. 

Вы хотите опять вернуть «Анжи» в РПЛ, который без экономики, или что вы хотите? К юбилеям раньше количество команд еще увеличивали. Надо спокойно к этому относиться. Вот у «Балтики» есть современный стадион в Калининграде, но экономики у клуба нет. Никакой, ну ноль.

Вот в Ростове клуб играет в Премьер-лиге, но тоже с экономикой проблема огромная. То есть надо искать экономические стимулы. Мы говорим, а надо делать. Мы тотализатор завели, три копейки начали получать - это труд. Этот труд был сделан. Нужно заниматься. Нас критиковали за телевизионные права, но первый контракт мы сделали. Деньги маленькие, но начали получать.

А сейчас я смотрю по телевизору матч «Уфа» - «Урал», ну извините меня. И придумали концепцию, что люди должны подписываться на такой футбол - это глупость. Так в мире не делают. Телевидение и российский футбол должны вместе продукт выращивать.

Вот «Спартак» сколько шел? Но сейчас 10 млрд в год зарабатывает на самом стадионе и всем, что вокруг. 10 млрд в год, а его (Федуна) все мочат. Может, он как-то неправильно управляет, но надо понимать, что если он завтра уйдет, результаты пропадут.

Конечно, для такой страны как Россия 18 клубов - это оптимально. Можно даже 20 клубов в РПЛ, было бы здорово. Но мы не Испания, мы северная страна, мы столкнемся с проблематикой расширения календаря игр на ноябрь-декабрь. Я знаю, что молится Прядкин на погоду, так что это тема всестороннего изучения. Он ждет, что будет пять градусов в ноябре, а бывает минус 15. 18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Нет сейчас экономических предпосылок.

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Все комментарии
удав
удав
   238 / 818
сегодня в 08:45
если играть по самоокупаемости,то останется 5-6 команд
ОПС
ОПС
   167 / 818
сегодня в 08:31
Действительно, прежде чем расширяться, думать надо и хорошо думать.
FILL3286
FILL3286
   15 / 818
сегодня в 08:30
стыдно за зенит
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