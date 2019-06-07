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Грушко: «„Тамбов“ может дать шанс волгоградцам увидеть матчи РПЛ»

сегодня, 11:17

Глава комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко считает, что возможный выбор «Тамбова» в пользу проведения домашних матчей на «Волгоград-Арене» принесет экономический эффект стадиону. 

Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш «Ротор» туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 816
сегодня в 11:47
И пустить "Сапсан" из Тамбова до Волгограда, чтобы и "Локомотив" ещё заработал!
Abverin
Abverin
   223 / 816
сегодня в 11:45
Странный чемпионат у нас, лицензии получают клубы, не имея своего стадиона, а имеющие могут не получить.
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 816
сегодня в 11:44
Ну всё волгоградцы счастливы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
сегодня в 11:43
Сам Ротор где играть будет?
Может, сразу после Тамбова, вторым матчнм?
EAGuar As
EAGuar As
   80 / 816
сегодня в 11:36
Удачи Тамбов .
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
сегодня в 11:27
А своим ?
Павел Амурский
Павел Амурский
   84 / 816
сегодня в 11:19
А своим болельщикам Тамбов показал кукиш. Зачем Тамбову такой клуб?
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