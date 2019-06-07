Грушко: «„Тамбов“ может дать шанс волгоградцам увидеть матчи РПЛ»

Глава комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко считает, что возможный выбор «Тамбова» в пользу проведения домашних матчей на «Волгоград-Арене» принесет экономический эффект стадиону.

Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш «Ротор» туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников.