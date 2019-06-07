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Черчесов: «Дзюба - лидер сборной России»

сегодня, 12:13

Наставник сборной России Станислав Черчесов похвалил форварда команды Артема Дзюбу.

Артем еще в 18-летнем возрасте играл у меня в «Спартаке», я его хорошо знал. Можно вдохновлять его или нет, но самое главное - футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически. Цель тренерского штаба - выстроить подготовку так, чтобы к определенному моменту Дзюба выходил на пик формы. Но, повторюсь, личная мотивация играет здесь огромную роль. Мы знаем его характер, знаем, что ему надо для проявления своих лучших качеств. Это командная работа: и он сам, и мы.

В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артем это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   31 / 816
сегодня в 13:17
Вся Тарасовка в бешенстве!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   166 / 816
сегодня в 13:01
ох уж эта толерантность и до сборной добралась.
Аксинья
Аксинья
   66 / 816
сегодня в 12:58
Черчесов: "Дзюба наше всё"
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Аксинья
   224 / 816
сегодня в 12:54
Там где моются!
Аксинья
Аксинья ответил Семак иди сюда
   66 / 816
сегодня в 12:53
Дзюба и в нашем Зените лидер. Лидер на поле, лидер в раздевалке, лидер в душе.
Я так и не понял - Дзюба лидер в душЕ или в дУше?
spartach n1
spartach n1
   118 / 816
сегодня в 12:49
Сборнаяю с такими лидерами нет никакого желания смотреть !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   29 / 816
сегодня в 12:49
Весть летит во все концы,
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы.
Ravshan878
Ravshan878
   27 / 816
сегодня в 12:47
Да ...да ...да .) Артемолчик языком топить.
Пора фильмы нужно снимать. Баллада про
ДЗЮБ.....)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 816
сегодня в 12:43
Зенит из спартаковского игрочишки сделал лидера сборной и лучшего игрока чемпионата...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   61 / 816
сегодня в 12:42
Бог дал язык, он же дал рост, силушкой похоже не обделен. Ума бы еще, цены бы не было.
КЭТиК
КЭТиК
   90 / 816
сегодня в 12:36
Главное самый здоровый - может поиздеваться над маленькими.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   231 / 816
сегодня в 12:33
Дзюба и в нашем Зените лидер. Лидер на поле, лидер в раздевалке, лидер в душе.
4увак
4увак ответил FILL3286
   324 / 816
сегодня в 12:32
Фурсенко- зенит лучший клуб восточной европы! Все все ясно! Стыдно за зенит
а за ФК "бестрофейник" не стыдно с его антирекордами типа 7:0, 3:10, 1:18 ?
Суеверный
Суеверный
   222 / 816
сегодня в 12:30
Я к Станиславу Черчесову с искренней симпатией отношусь (постоял немного в раме, ничего туберкулезней в мире нет). Но я никогда не понимал, не понимаю, и видимо не пойму его подход к кадровому формированию команды, как ни как сборная России. Ставка на "молодых и рьяных" ушла при зачаточном капитализме в России. Несколько человек отказываются играть при его "руководстве". Игорь тоже уйдет? Тогда хана... (Хана-Банаха теорема - но это функциональный анализ - основная математическая дисциплина, в детали не вмешиваюсь)
Cimonn
Cimonn ответил сулейман шлагбаум 1
   47 / 816
сегодня в 12:28
То есть, по шкафчикам в раздевалке он уже не шустрит ?
Это он у свиней так делал, потому, там так принято.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   142 / 816
сегодня в 12:25
То есть, по шкафчикам в раздевалке он уже не шустрит ?
particular
particular
   1 / 816
сегодня в 12:20
Когда тренер не тянет, то и серый кардинал в раздевалке не будет лишним..:))
No pupsiks
No pupsiks
   57 / 816
сегодня в 12:19
Естественно, Дзюба как от свиней сбежал, сразу футболистом знатным стал.
FILL3286
FILL3286
   14 / 816
сегодня в 12:18
Фурсенко- зенит лучший клуб восточной европы!
Все все ясно!
Стыдно за зенит
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