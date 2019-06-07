Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей

сегодня, 18:36

Полузащитник «Арсенала» сегодня женится на своей подруге Амине Гюльше.

По этому случаю Озил решил оплатить операции для тысячи нуждающихся детей. Благотворительный фонд игрока BigShoe функционирует уже пять лет, организация финансирует операции для детей из развивающихся стран. Так, например, в прошлом году Озил во время ЧМ -2018 пожертвовал деньги для детей с сердечными проблемами в России.

Хавбек также призвал всех гостей, приглашенных на свадьбу, не дарить подарки молодоженам, а вместо этого пожертвовать деньги на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Хуан Мата, Матс Хуммельс и Джорджо Кьеллини жертвуют 1 % от своей зарплаты на благотворительность.