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Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей

сегодня, 18:36

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сегодня женится на своей подруге Амине Гюльше.

По этому случаю Озил решил оплатить операции для тысячи нуждающихся детей. Благотворительный фонд игрока BigShoe функционирует уже пять лет, организация финансирует операции для детей из развивающихся стран. Так, например, в прошлом году Озил во время ЧМ-2018 пожертвовал деньги для детей с сердечными проблемами в России.

Хавбек также призвал всех гостей, приглашенных на свадьбу, не дарить подарки молодоженам, а вместо этого пожертвовать деньги на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Хуан Мата, Матс Хуммельс и Джорджо Кьеллини жертвуют 1 % от своей зарплаты на благотворительность.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   55 / 806
сегодня в 19:07
Достойно, не то что всякие там Туре.
Brutalny
Brutalny
   414 / 806
сегодня в 19:03
Озил же не свинья какая-нибудь.
Медив
Медив
   34 / 806
сегодня в 18:58
Ну вот не зря Арсенал ему зарплату платит, на благое дело:)
NGY
NGY
   24 / 806
сегодня в 18:54
Вот это я понимаю, достойный поступок.

Молодец Месут!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   18 / 806
сегодня в 18:50
Красава. Респектую. Помогать старикам, больным и детям должен каждый, кто имеет возможность.
BARCDJIN
BARCDJIN
   222 / 806
сегодня в 18:47
озил щас помог больше чем первый канал за свое существование..
4увак
4увак
   226 / 806
сегодня в 18:45
Поступок достойный уважения.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 806
сегодня в 18:40
Турок, играющий за немецкую сборную, женится на шведке, выигравшей титул «Мисс Турция».
No pupsiks
No pupsiks
   36 / 806
сегодня в 18:38
А свиной капитан глушаков оставил своих детей без денег.
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