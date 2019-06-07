Буффон уходит. Или ещё поиграет?

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«Соккер.ру» - о возможном развитии карьеры знаменитого итальянского вратаря.

В эти дни напомнил о себе Джанлуиджи Буффон. 41-летний итальянец любезно поблагодарил руководство «Пари Сен-Жермен» за новый предложенный контракт, но подписывать его отказался. Чем изрядно озадачил не только и не столько парижан, сколько своих многочисленных болельщиков. Неужели вслед за Икером Касильясом большой футбол покидает другой великий вратарь?

Джиджи удивил тем, что год назад оставил ставший родным «Ювентус» и подался в Париж. За новыми ощущениями, за Лигой чемпионов. Которая ему снова не покорилась. Чемпионом Франции Буффон стал. Однако великому итальянцу пришлось делить ворота с Альфонсом Ареоля. Который далеко не Буффон, но тем не менее тоже чемпион мира. Причём действующий. В чемпионате Франции французский филиппинец играл чаще своего старшего коллеги 21 матч против 17, в Кубке Франции и Кубке Лиги тоже чаще был задействован Альфонс (5 и 1, 2 и 1), а в Лиге чемпионов Томас Тухель чаще доверял итальянцу 5 против 3. Итого, у Ареоля набежал 31 матч, а у Буффона – 25.

Буффон отыграл в профессиональном футболе 24 (!) сезона. И когда Джиджи был здоров, то играл он. Только в своём дебютном сезоне 17-летний юноша сыграл меньше своего коллеги – Луки Буччи, который в то время был вратарём сборной Италии. Уже в следующем году Буффон вытеснил Буччи из ворот «Пармы». И с тех пор никогда не был вторым. А тут ему великому пришлось расстаться со статусом первого голкипера. Причём пришлось уступить эту роль отнюдь не самому безупречному коллеге. Тоже чемпиону мира, ибо на победном для французов первенстве мира в России Ареоля просидел в запасе. В какой-то момент Джиджи почувствовал, что Тухель видит в нём не вратаря, а экспонат, реликвию. А предоставленная игровая практика во многом – одолжение. И возможно по этой причине Буффон отверг новое предложение ПСЖ . Ему хочется играть, а не доигрывать, быть действующим вратарём, а не бриллиантом в коллекции шейха Насера.

Вторая причина, которая может побудить Джанлуиджи к уходу не только из «Пари Сен-Жермен», но и вообще, - это история с Икером Касильясом. Закончил карьеру вечный соперник, и наступает пустота. Конкурировать с молодыми коллегами для Джиджи неинтересно, пусть выиграют хоть половину. А без Касильяса скучно. Да и о здоровье стоит подумать. Не мальчишка же, 41 год. Икер моложе на три года, а как сердце прихватило.

Причина третья – элементарная усталость. Выиграть Лигу чемпионов было бы здорово. Однако нельзя делать эту цель некоей idea fix. С каждым сезоном эта мечта становится менее досягаемой. Надо ли ради неё играть до старости? За год вообще-то непыльной работы в Париже Буффон устал больше, чем за 10 лет в «Ювентусе». Это можно предположить по лицу вратаря. Вспомните Джиджи год назад, пустившего слезу из-за расставания с «Юве». И взгляните на последние фотографии. Он постарел в этом ПСЖ . А главное, сложилось впечатление, что футбол его больше не радует, не приносит былых эмоций. И есть стойкое ощущение, что, сказав А, Джанлуиджи произнесёт и В. Но пока итальянец взял паузу.

Зато «Барселона» уже обозначила свой интерес к ветерану. Собрал вещички Яспер Силессен, и Марку-Андре тер Штегену понадобился дублёр. Почему бы не позвать Буффона? Тем более что в «Барсе» Джиджи смог бы осуществить своё заветное желание. Но опять же роль второго, которая унизительна для великого. А во-вторых, если «сине-гранатовые» дойдут до финала Лиги чемпионов и выиграют его, то кто даст гарантию, что играть будет итальянец, а не немецкий голландец? Никто. Если Марк будет здоров, то в гипотетическом финале сыграет он. Фантазируем дальше. Если «Барселона» выиграет эту Лигу, то не почувствует ли себя Буффон несколько чужим на этом празднике. Дырочку в пиджаке он проколет и шею под медаль подставит. А вот ощущение будет не то. Он же Буффон, а не Ареоля.

Переход в команду, уровнем ниже тех, за которые привык играть Джанлуиджи? А зачем, собственно? Продлить своё футбольное долголетие? Куда же ещё его продлевать? И зачем? Чтобы болельщики местные пришли посмотреть на живого Буффона? А самому вратарю от этого какой прок? Поэтому, что-то подсказывает, что Джанлуиджи не стоит ждать ни в МЛС , ни в Китае, ни в Мексике, ни в Эмиратах. В Россию Буффон тоже если и придет, то в роли туриста.

Вернуться в «Парму» было б эффектно, но бессмысленно. Пахать на старости лет в рамке, получать иной раз по два три мяча за матч и мечтать о попадании в Лигу Европы? И всё ради торжественных проводов. Вы видите Джиджи в подобной роли? Пусть Луиджи Сепе трудится. У него это неплохо получается.

Но вариант интересно завершить карьеру и задержаться в футболе есть. Это как ни парадоксально, возвращение в «Ювентус». Можно и с Войцехом Щесным за место в воротах поспорить, и на Лигу чемпионов в последний раз замахнуться. Да и проводы на пенсию «Юве» устроит более пышные, нежели пармезанцы. А сам вратарь ещё раз всплакнёт на прощание.

Но опять же – всё решит сам Буффон. Скоро мы узнаем – останется ли он ещё в большом футболе или перейдёт в иную ипостась. Это будет его выбор. И этот выбор нужно будет уважать.