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«Реал» начал продажу футболок Азара

сегодня, 18:18

Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время станет игроком «Реала». В одном из официальных магазинов мадридского клуба в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне уже продают футболки с фамилией Азара. 

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 806
сегодня в 19:08
Значит уже всё решено
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   88 / 806
сегодня в 19:07
Я че то не понял, это футболку купили за 100 лямов?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 806
сегодня в 18:51
Неплохой ход Абрамовича...)))
ПолМадрида в футболках игрока Челси скоро щеголять будут...
Boxert
Boxert
   63 / 806
сегодня в 18:49
В тарасовке появились в продаже радужные футболки с портретами ЖигО и его почитателя Моисеева.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   358 / 806
сегодня в 18:45
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       49 / 806
    сегодня в 18:43
    Когда самого Азара купят?
    dimagas1
    dimagas1
       109 / 806
    сегодня в 18:40
    Рамос то как смотрит на футболку)))
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       82 / 806
    сегодня в 18:40
    Свиньи начали продажу футболок с глушаковым с надписью "От свиней иуде".
    NOVA
    NOVA
       168 / 806
    сегодня в 18:38
    ну надеюсь правда!!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       167 / 806
    сегодня в 18:20
    зенит начал продажу футболок паредаса
    волгoдoн
    волгoдoн
       195 / 806
    сегодня в 18:20
    базар заработал
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