«Реал» начал продажу футболок Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время станет игроком «Реала». В одном из официальных магазинов мадридского клуба в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне уже продают футболки с фамилией Азара.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро.
Official store of Real Madrid at the Barcelona El Prat Airport— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 7 июня 2019 г.
[via @aleixgraces] pic.twitter.com/5BnIlTR3d7
ПолМадрида в футболках игрока Челси скоро щеголять будут...
ПолМадрида в футболках игрока Челси скоро щеголять будут...