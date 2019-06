«Реал» начал продажу футболок Азара

Полузащитник «Челси» в ближайшее время станет игроком «Реала». В одном из официальных магазинов мадридского клуба в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне уже продают футболки с фамилией Азара.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро.

Official store of Real Madrid at the Barcelona El Prat Airport

[via @aleixgraces] pic.twitter.com/5BnIlTR3d7