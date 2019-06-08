«Зенит» получил награду за лучшую посещаемость

«Зенит» получил от РПЛ награду за лучшую посещаемость команды в чемпионате России по итогам минувшего сезона.
Средняя посещаемость домашних матчей питерцев составила 48 244 зрителя.
Недавно сообщалось, что посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 28%.
Рад, что приложил к этому руку...
Рад, что приложил к этому руку...
Как раз чтобы требл добрать.
Как раз чтобы требл добрать.
Я думаю навряд ли...))
Я думаю навряд ли...))
пс. Трудно представить другую ситуацию при бесплатных билетах. Стыдно за бомжей и Дюкова.
пс. Трудно представить другую ситуацию при бесплатных билетах. Стыдно за бомжей и Дюкова.
хряки очень расстроятся)
хряки очень расстроятся)
Средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителя. Этот показатель позволил сине-бело-голубым расположиться на 19-й позиции. 20-е место занимает франкфуртский «Айнтрахт».
При этом позади «Зенита» находятся «Атлетико», «ПСЖ», «Рома», «Челси», «Ювентус» и другие команды.
Топ-20 посещаемых команд Мира !!!!!!!!! (не путать с Европой,где Зенит ещё выше)
1. «Боруссия» Д — 76 906
2. «Бавария» — 74 000
3. «Манчестер Юнайтед» — 71 107
4. «Барселона» — 70 356
5. «Тоттенхэм» — 65 973
6. «Реал» — 64 654
7. «Герта» — 60 083
8. «Интер» — 58 847
9. «Арсенал» — 58 062
10. «Эстегляль» (Иран) — 57 792
11. «Шальке» — 57 617
12. «Штутгарт» — 57 220
13. «Ньюкасл» — 51 807
14. «Ливерпуль» — 51 265
15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190
16. «Манчестер Сити» — 51 107
17. «Вест Хэм» — 50 496
18. «Боруссия» М — 49 455
19. «Зенит» — 48 981
20. «Айнтрахт» Ф — 47 720.
Средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителя. Этот показатель позволил сине-бело-голубым расположиться на 19-й позиции. 20-е место занимает франкфуртский «Айнтрахт».
При этом позади «Зенита» находятся «Атлетико», «ПСЖ», «Рома», «Челси», «Ювентус» и другие команды.
Топ-20 посещаемых команд Мира !!!!!!!!! (не путать с Европой,где Зенит ещё выше)
1. «Боруссия» Д — 76 906
2. «Бавария» — 74 000
3. «Манчестер Юнайтед» — 71 107
4. «Барселона» — 70 356
5. «Тоттенхэм» — 65 973
6. «Реал» — 64 654
7. «Герта» — 60 083
8. «Интер» — 58 847
9. «Арсенал» — 58 062
10. «Эстегляль» (Иран) — 57 792
11. «Шальке» — 57 617
12. «Штутгарт» — 57 220
13. «Ньюкасл» — 51 807
14. «Ливерпуль» — 51 265
15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190
16. «Манчестер Сити» — 51 107
17. «Вест Хэм» — 50 496
18. «Боруссия» М — 49 455
19. «Зенит» — 48 981
20. «Айнтрахт» Ф — 47 720.