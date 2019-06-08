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«Зенит» получил награду за лучшую посещаемость

вчера, 15:50

«Зенит» получил от РПЛ награду за лучшую посещаемость команды в чемпионате России по итогам минувшего сезона.

Средняя посещаемость домашних матчей питерцев составила 48 244 зрителя.


Недавно сообщалось, что посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 28%.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил andreika20133
   53 / 791
сегодня в 01:07
У вас .В Питере .
Ну а где же, не в твоём же Пупинске...тревожно мне за тебя дружище!
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   347 / 791
вчера в 22:57
Фантазёр ты парень походу, не гневайся...у нас в Питере уважают культуру!
У вас .В Питере .
mikysss
mikysss ответил andreika20133
   141 / 791
вчера в 22:33
Спасибо Городу Спасибо Стране Ч то у нас появился супер стадион , Высокотехнологичный. Понятно что теперь будут изводится на го..но наши московские некоторые южные друзья я мог бы назвать их ники но вы и без меня можете их легко увидеть. Дай вам бог МОИ НЕДРУГИ чтоб у вас тоже появился реальный СТАДИОН (Не кубик Рубика ) А Стадион вписывающийся в архитектуру ПИТЕРБУРГА. И самое главное БЫЛИ ЛЮДИ способные заполнить этот стадион с любовью .
глупый коммент, распил-арену надо называть правильно, распил-арена
mikysss
mikysss ответил Гавроша
   141 / 791
вчера в 22:30
Бомбит тарасовку, народная команда по-посещаемости на 4 месте наверное.
для неумных Спартак самая посещаемая команда, а прект на бесплатных билетах выезжает и все, в гостевых играх сколько зрителей+бакланов?
Гавроша
Гавроша
   171 / 791
вчера в 22:23
Бомбит тарасовку, народная команда по-посещаемости на 4 месте наверное.
морозз
морозз ответил andreika20133
   53 / 791
вчера в 21:01
Это не твой город. Ты как и был Селянином с любовью к красочным выстовачным брендам так и остался. Если бы в то время в твоём безфудбольном Урюпинске был в фаворе Локоматив Ты сейчас рвал глодку не за мясо. Не напрягайся ты просто обычный гастер. Предавший свою родину ради наживы.И ты никогда НИКОГДА не поймёшь этот город и этот народ. Я вас много повидал в основном с юга эта мразь приезжает.
Фантазёр ты парень походу, не гневайся...у нас в Питере уважают культуру!
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   347 / 791
вчера в 20:42
Ты очень крутой, просто замечательные слова про себя написал!
Это не твой город. Ты как и был Селянином с любовью к красочным выстовачным брендам так и остался. Если бы в то время в твоём безфудбольном Урюпинске был в фаворе Локоматив Ты сейчас рвал глодку не за мясо. Не напрягайся ты просто обычный гастер. Предавший свою родину ради наживы.И ты никогда НИКОГДА не поймёшь этот город и этот народ. Я вас много повидал в основном с юга эта мразь приезжает.
морозз
морозз ответил andreika20133
   53 / 791
вчера в 20:11
Я понимаю что вам мужчина из Оскола где нет своей команды и все ( кто незнает за что болеть начинают топить за ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб который в 90 Х показывают по ТВ. И приехавшему по лимиту на стройку в большой город Немного больно за прошедшую молодость в любви к клубу не из ОСКОЛА. Ты Приехал в город где вообще не любят спартак . Селянин спартаковский езжай к себе в Оскол в месте с котом и спартаком. Я уверен там Безумное количество малых строек . Корма для кота и Болельщиков спартака Тебе там будет уютно тав все в засос будут тебя понимать.
Ты очень крутой, просто замечательные слова про себя написал!
Leningrad 84
Leningrad 84
   288 / 791
вчера в 20:10
Абсолютно заслуженная награда!
Рад, что приложил к этому руку...
andreika20133
andreika20133
   347 / 791
вчера в 18:33
Спасибо Городу Спасибо Стране Ч то у нас появился супер стадион , Высокотехнологичный. Понятно что теперь будут изводится на го..но наши московские некоторые южные друзья я мог бы назвать их ники но вы и без меня можете их легко увидеть. Дай вам бог МОИ НЕДРУГИ чтоб у вас тоже появился реальный СТАДИОН (Не кубик Рубика ) А Стадион вписывающийся в архитектуру ПИТЕРБУРГА. И самое главное БЫЛИ ЛЮДИ способные заполнить этот стадион с любовью .
Spakov
Spakov ответил Nikola45
   108 / 791
вчера в 18:25
Одно приходит в голову! Стыдно за Тарасятник ))
Даже, когда и в голову не приходит, за свиней тарасовских стыдно.
Арбалет
Арбалет ответил la_masia
   98 / 791
вчера в 18:17
Им еще должны вручить награду "Клоун года". Как раз чтобы требл добрать.
Клоун года только ФК Свиньи (Тарасовка), все будут единодушны, а наравне с Позором года и Кубком Тины, требл будет шикарный.
la_masia
la_masia
   64 / 791
вчера в 18:02
Им еще должны вручить награду "Клоун года".
Как раз чтобы требл добрать.
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 17:43
    Nikola45
    Nikola45
       191 / 791
    вчера в 17:32
    Одно приходит в голову! Стыдно за Тарасятник ))
    Гуливер
    Гуливер
       411 / 791
    вчера в 17:25
    лучшему клубу - лучший стадион!
    andreika20133
    andreika20133 ответил морозз
       347 / 791
    вчера в 17:07
    Награда была в виде газового бублика, с ароматизатором?
    Я понимаю что вам мужчина из Оскола где нет своей команды и все ( кто незнает за что болеть начинают топить за ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб который в 90 Х показывают по ТВ. И приехавшему по лимиту на стройку в большой город Немного больно за прошедшую молодость в любви к клубу не из ОСКОЛА. Ты Приехал в город где вообще не любят спартак . Селянин спартаковский езжай к себе в Оскол в месте с котом и спартаком. Я уверен там Безумное количество малых строек . Корма для кота и Болельщиков спартака Тебе там будет уютно тав все в засос будут тебя понимать.
    Sargent
    Sargent
       133 / 791
    вчера в 17:05
    Свиньи опять на ветке Зенита от зависти бесятся в виде одного клоновода в семи лицах.
    No pupsiks
    No pupsiks
       21 / 791
    вчера в 16:50
    Рейнгольд предложил давать приз клубу, который больше всех надоел, зная, что у свиней здесь конкурентов будет только два, мужичье и рубин.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       46 / 791
    вчера в 16:45
    Только свиньи портят посещаемость везде, на них даже собаки тарасовские смотреть не хотят.
    Бутсы
    Бутсы
       553 / 791
    вчера в 16:31
    Джек вискарь опять напялил свои розовые очёчки и заливается соловьем какой бомж-проект супер-клуб. Лол.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил parallels
       6 / 791
    вчера в 16:30
    на заметку: https://www.soccer.ru/blogs/record/1073759/lion-zenit хряки очень расстроятся)
    Ты считаешь что можно расстроить тех кто чемпионит раз в 16 лет..у кого лучшего игрока отправили в Севилью...кто занял 5-е место в нынешнем чемпионате...и на чьём стадионе через неделю будет выступать Шнур ???
    Я думаю навряд ли...))
    Бутсы
    Бутсы
       553 / 791
    вчера в 16:30
    О. Дюков уже новую "награду" придумал, раньше то её не было. Растёт бомжовский ставленник.

    пс. Трудно представить другую ситуацию при бесплатных билетах. Стыдно за бомжей и Дюкова.
    морозз
    морозз
       53 / 791
    вчера в 16:24
    Награда была в виде газового бублика, с ароматизатором?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил parallels
       5 / 791
    вчера в 16:24
    48244 делим на среднюю посещаемость хряков 9333 = ‭5,169184613736205‬ стыдно за спартак!
    Такие как Спартак и Рубин портят общую посещаемость РПЛ. Гыгыгы
    parallels
    parallels ответил Jeck Denielse
       1 / 791
    вчера в 16:19
    «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов в мире по версии transfermarkt.co.uk. Произошло это впервые в истории, сообщает пресс-служба клуба. Средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителя. Этот показатель позволил сине-бело-голубым расположиться на 19-й позиции. 20-е место занимает франкфуртский «Айнтрахт». При этом позади «Зенита» находятся «Атлетико», «ПСЖ», «Рома», «Челси», «Ювентус» и другие команды. Топ-20 посещаемых команд Мира !!!!!!!!! (не путать с Европой,где Зенит ещё выше) 1. «Боруссия» Д — 76 906 2. «Бавария» — 74 000 3. «Манчестер Юнайтед» — 71 107 4. «Барселона» — 70 356 5. «Тоттенхэм» — 65 973 6. «Реал» — 64 654 7. «Герта» — 60 083 8. «Интер» — 58 847 9. «Арсенал» — 58 062 10. «Эстегляль» (Иран) — 57 792 11. «Шальке» — 57 617 12. «Штутгарт» — 57 220 13. «Ньюкасл» — 51 807 14. «Ливерпуль» — 51 265 15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190 16. «Манчестер Сити» — 51 107 17. «Вест Хэм» — 50 496 18. «Боруссия» М — 49 455 19. «Зенит» — 48 981 20. «Айнтрахт» Ф — 47 720.
    на заметку: https://www.soccer.ru/blogs/record/1073759/lion-zenit
    хряки очень расстроятся)
    makkie
    makkie ответил parallels
       13 / 791
    вчера в 16:13
    48244 делим на среднюю посещаемость хряков 9333 = ‭5,169184613736205‬ стыдно за спартак!
    Признавайся, что по математике за год поставили... тройку с натяжкой? 😁
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       6 / 791
    вчера в 16:13
    «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов в мире по версии transfermarkt.co.uk. Произошло это впервые в истории, сообщает пресс-служба клуба.

    Средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителя. Этот показатель позволил сине-бело-голубым расположиться на 19-й позиции. 20-е место занимает франкфуртский «Айнтрахт».

    При этом позади «Зенита» находятся «Атлетико», «ПСЖ», «Рома», «Челси», «Ювентус» и другие команды.

    Топ-20 посещаемых команд Мира !!!!!!!!! (не путать с Европой,где Зенит ещё выше)

    1. «Боруссия» Д — 76 906
    2. «Бавария» — 74 000
    3. «Манчестер Юнайтед» — 71 107
    4. «Барселона» — 70 356
    5. «Тоттенхэм» — 65 973
    6. «Реал» — 64 654
    7. «Герта» — 60 083
    8. «Интер» — 58 847
    9. «Арсенал» — 58 062
    10. «Эстегляль» (Иран) — 57 792
    11. «Шальке» — 57 617
    12. «Штутгарт» — 57 220
    13. «Ньюкасл» — 51 807
    14. «Ливерпуль» — 51 265
    15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190
    16. «Манчестер Сити» — 51 107
    17. «Вест Хэм» — 50 496
    18. «Боруссия» М — 49 455
    19. «Зенит» — 48 981
    20. «Айнтрахт» Ф — 47 720.
    parallels
    parallels
       1 / 791
    вчера в 16:09
    48244 делим на среднюю посещаемость хряков 9333 = ‭5,169184613736205‬ стыдно за спартак!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Footbolista
       71 / 791
    вчера в 16:01
    Я не хожу на баклан-арену...
    Так туда и не ходят,а сажают,бакланы,лягушки,запах и так далее)))
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