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Игнатьев: «Сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись»

вчера, 23:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в отборочном матче Евро-2020.

Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет. Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 - это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное - наша команда помнила о том, что хочет Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, - дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч.

Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч. Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам всё это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись в отработке атакующих действий.

Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно кого-то выделить, потому что все хорошо сыграли. Но я бы отдельно отметил Головина, Миранчуков и Дзюбу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   36 / 791
сегодня в 03:56
Одного до десяти не хватило. Жаль.
No pupsiks
No pupsiks
   21 / 791
сегодня в 03:14
Не даром на Чертаново отрабатывали.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 791
сегодня в 00:26
Будем объективны - ребики жгли от первой до последней
Kresi frok
Kresi frok
   280 / 791
сегодня в 00:09
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