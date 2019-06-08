Игнатьев: «Сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись»

Бывший наставник сборной России прокомментировал победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в отборочном матче Евро-2020.

Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет. Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 - это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное - наша команда помнила о том, что хочет Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, - дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч.

Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч. Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам всё это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись в отработке атакующих действий.

Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно кого-то выделить, потому что все хорошо сыграли. Но я бы отдельно отметил Головина, Миранчуков и Дзюбу.