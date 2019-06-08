Прядкин: «Еще раз подтвердили то, что нужно проводить матчи в регионах»

Президент РФС Сергей Прядкин доволен тем, как прошел матч между сборными России и Сан-Марино (9:0) в Саранске.

Нам очень понравилась и сама атмосфера, и игра, и то, как в Саранске встречали сборную местные власти, фанаты, болельщики. Очень много людей приехало из Москвы, из ближайших городов. Это очень здорово, что проводим матчи в регионах. Сегодня мы еще раз подтвердили то, что необходимо это делать, потому что футбол любят у нас везде, и везде нужно футбол привозить и показывать, и играть на таком высоком уровне.

По игре мы, конечно, ожидали, что Сан-Марино не находится в топовых сборных, но всё равно наши ребята молодцы, огромное спасибо им, они принесли радость. Во-первых, первая победа, какая бы она ни была, с большим счетом - это очень здорово, тем более это рекорд по счету. Но, с другой стороны, это придаст уверенности накануне игры с Кипром, которая будет непростой, поэтому мы удовлетворены результатом.