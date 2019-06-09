ГлавнаяНовости

Канчельскис: «Сан-Марино нельзя допускать к отборочным матчам»

сегодня, 12:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в матче отбора к Евро-2020.

Команда Сан-Марино попала к нам в группу. Есть польза или нет, а играть с ними надо. И ещё придётся. Конечно, выходить в Европу с такими футболистами — смешно и неправильно. 

Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом. 

Хорошо, что установили рекорд, но против такой команды мог выйти любой состав и выиграл бы. Дзюба? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в VIP-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кудряшов: «Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч»
Сегодня, 14:31 Комментарии10
Семёнов: «Остались ли силы? Их ещё полно»
Сегодня, 14:02 Комментарии4
Адиев хотел покинуть «Анжи» еще зимой
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Смолов: «С Кипром будет гораздо сложнее»
Сегодня, 12:13 Комментарии5
Шаронов: «Для меня „Рубин“ — это большая часть жизни»
Сегодня, 10:52 Комментарии4
Сантуш: «Игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами»
Сегодня, 10:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 14:44
В этой стране, с населением в тридцать тышшш, даже свой чемпионат есть и набирают сборную без натурализации(не позорятся, как мы) - пример для подражания!
ARMENIAN
ARMENIAN
   715 / 762
сегодня в 14:43
Они члены УЕФА и имеют полное право играть.
волгoдoн
волгoдoн
   43 / 762
сегодня в 14:10
Для меня удивительно как государство Сан-Марино,окруженное Италией со всех сторон,не играет в футбол в схожей манере и с такими же высокими показателями,а имеет реноме стабильного аутсайдера?
Шишанутый
Шишанутый
   21 / 762
сегодня в 13:32
Сборные Испании или Германии и другие топовые сборные могут сказать тоже самое про Росию.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   54 / 762
сегодня в 13:22
дзюба как клоун выглядел,забивал даже не дворовой команде,а рабочим,а радости,тьфу,,, бомжи одним словом,стыдно всем
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   54 / 762
сегодня в 13:16
Такие шланги как дзюба и набивают стату на сан марино,люксембурге,лихтенштейне,казахстане,а потом бомжи кричат,что мы лучшие.
Так же и зенит играет с вардаром,бнеем,дандолком,лариссой и прочими грандами и говорят мы в 20 рейтинг,а то что попали со своим бюджетом за 4 года первый раз в лигу чемпионов это для них нормально,главное в ДВАДЦАТКЕ!!! СТЫДНО ЗА ЗЕНИТ
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 762
сегодня в 13:15
Андрюха всегда недоволен!!! Ему трудно угодить!
Никита Бычков
Никита Бычков
   601 / 762
сегодня в 13:04
А канчельскис с литовского это конченый?
Mangur
Mangur
   356 / 762
сегодня в 12:58
1) Канчельскис: «Сан-Марино нельзя допускать к отборочным матчам»
2) Канчельскиса нельзя допускать к журналистам.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 762
сегодня в 12:53
Канчельскис - футбольный расист.
GreeM
GreeM
   145 / 762
сегодня в 12:44
Против такой команды играть только во вред.
АС35
АС35
   104 / 762
сегодня в 12:40
Канчельскис прав, зачем этот цирк-шапито, команды уровня Сан-Марино не должны играть на таком уровне. В руководстве УЕФА сидят клоуны, которым нравится этот цирк.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   27 / 762
сегодня в 12:37
Тарасовку тоже нельзя допускать к отборам, там грозные АЕКи, ПАОКи и Санкт-Галлены.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100