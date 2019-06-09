ГлавнаяНовости

Смолов: «С Кипром будет гораздо сложнее»

сегодня, 12:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр11.06.2019 в 21:45 Не начался

Нападающий сборной России Фёдор Смолов прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

Конечно, приятно побеждать и забивать. Рад, что смог принять участие в рекордном историческом матче. Большое спасибо болельщикам. Надеюсь, мы их порадовали количеством голов и качеством игры. Спасибо за поддержку, нам очень приятно. Станислав Саламович Черчесов говорил, что этот матч является проверкой на профессионализм. Нужно было продолжать забивать, потому что мы все являемся профессионалами. Нужно создавать и реализовать моменты независимо от соперника и от счёта. Было предчувствие, что выйду на поле. Я благодарен, что Станислав Саламович меня выпустил. Также благодарен партнёрам, которые снабдили меня передачами. Всё получилось.

Думаю, настрой на Кипр будет даже более серьёзным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня. Будет гораздо сложнее.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кудряшов: «Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч»
Сегодня, 14:31 Комментарии10
Семёнов: «Остались ли силы? Их ещё полно»
Сегодня, 14:02 Комментарии4
Адиев хотел покинуть «Анжи» еще зимой
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Канчельскис: «Сан-Марино нельзя допускать к отборочным матчам»
Сегодня, 12:25 Комментарии13
Шаронов: «Для меня „Рубин“ — это большая часть жизни»
Сегодня, 10:52 Комментарии4
Сантуш: «Игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами»
Сегодня, 10:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Boxert
Boxert
   48 / 762
сегодня в 15:11
Кипр - футбольная супердержава.
СуКины дети
СуКины дети
сегодня в 14:05
Смолов и Миранчуки лучшие
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 762
сегодня в 13:19
Не смеши Федя, или он готов только с Сан Марино играть
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   375 / 762
сегодня в 12:36
Сложнее? Т.е. с Сан-Марино было сложно, а впереди Кипр - уделаться можно...
Old16
Old16
   398 / 762
сегодня в 12:31
На Кипр конечно надо настраиваться равная сборная, там может и не быть мильона моментов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100