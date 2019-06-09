ГлавнаяНовости

Шаронов: «Для меня „Рубин“ — это большая часть жизни»

сегодня, 10:52

Роман Шаронов прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина».

Для меня «Рубин» — это большая часть жизни. Больше чем честь, как говорят. Я очень рад, что продолжаю работать в «Рубине» после того как закончил карьеру. Сначала в академии, потом в молодежной команде, и теперь, так сложилось, в главной команде. Для меня этот клуб очень важен, и я хочу приносить ему максимальную пользу.

Когда я был игроком, даже не задумывался о работе тренером. Даже желания не было. Но сейчас я понимаю, по какой причине: игрок и тренер — это разные профессии.

С руководством мы говорили о комплектовании команды, об игроках, которые есть на данный момент. В тренерском штабе будут Сергей Козко, Олег Кузьмин и Хави. У меня есть еще одна кандидатура на пост помощника, сейчас обсуждаем это с руководством.

Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Я благодарен судьбе за то, что встретил этого тренера. Он сделал из меня игрока, и, в первую очередь, поменял отношение к футболу. Одном словом, это профессионализм. Надо любить игру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кудряшов: «Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч»
Сегодня, 14:31 Комментарии10
Семёнов: «Остались ли силы? Их ещё полно»
Сегодня, 14:02 Комментарии4
Адиев хотел покинуть «Анжи» еще зимой
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Канчельскис: «Сан-Марино нельзя допускать к отборочным матчам»
Сегодня, 12:25 Комментарии13
Смолов: «С Кипром будет гораздо сложнее»
Сегодня, 12:13 Комментарии5
Сантуш: «Игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами»
Сегодня, 10:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   202 / 762
сегодня в 13:17
Ты Рома конечно "рубиновый" до мозга костей,но думаю рановато тебе быть главным тренером.
Хотя если Бекеич останется в клубе,тогда совсем другое дело-подстрахует,а так удачи конечно!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 762
сегодня в 12:51
Знатный был костолом.
Ничего не боялся.
Удачи.
Never Mind
Never Mind
   688 / 762
сегодня в 11:42
тяжело ему придётся, команду считай с нуля лепить
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 762
сегодня в 11:34
Удачи Роману
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100