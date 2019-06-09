прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина».

Для меня «Рубин» — это большая часть жизни. Больше чем честь, как говорят. Я очень рад, что продолжаю работать в «Рубине» после того как закончил карьеру. Сначала в академии, потом в молодежной команде, и теперь, так сложилось, в главной команде. Для меня этот клуб очень важен, и я хочу приносить ему максимальную пользу.

Когда я был игроком, даже не задумывался о работе тренером. Даже желания не было. Но сейчас я понимаю, по какой причине: игрок и тренер — это разные профессии.

С руководством мы говорили о комплектовании команды, об игроках, которые есть на данный момент. В тренерском штабе будут Сергей Козко, Олег Кузьмин и Хави. У меня есть еще одна кандидатура на пост помощника, сейчас обсуждаем это с руководством.

Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Я благодарен судьбе за то, что встретил этого тренера. Он сделал из меня игрока, и, в первую очередь, поменял отношение к футболу. Одном словом, это профессионализм. Надо любить игру.