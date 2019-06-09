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Сантуш: «Игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами»

сегодня, 10:14
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб НидерландыНидерланды21:45 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финала Лиги Наций против Нидерландов. 

Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. «Аякс» прекрасно выступил в Лиге чемпионов, среди голландцев есть и победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами.

Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего – психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам.

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АС35
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сегодня в 10:35
Тяжело будет против сборной Голландии. Отсутствие Пепе, как один из самых полезных игроков в сборной Португалии, после Роналду, даёт дополнительные шансы на победу сборной Голландии.
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