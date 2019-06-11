Президент «Шахтера»: «Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал переход главного тренера в «Рому».

Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу «Шахтер» выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.



Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!



Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с «Шахтером».