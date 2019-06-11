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Президент «Шахтера»: «Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба»

сегодня, 13:17

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал переход главного тренера Паулу Фонсеки в «Рому».

Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу «Шахтер» выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины. 

Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с «Шахтером».

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Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 15:20
Надеюсь не криминальный
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   53 / 751
сегодня в 13:56
Он перерос Шахтер.
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:45
Наследил короче.
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