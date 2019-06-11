Погба ответил на постоянную критику в его сторону

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба ответил на критику, которой он подвергается в последнее время.
Я всегда так играл, и, слава Богу, я выиграл титул чемпиона мира. Язык тела, стрижка, все это - просто разговоры. Я играю именно вот с таким образом. Это не проблема, когда мы побеждаем, меня критикуют в те моменты, когда мы проигрываем.
Сегодня 15:02
Без зулуса Франция никогда бы не стала чемпионом мира.
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А ты откуда знаешь это, Славнов?
Сегодня 15:02
Без зулуса Франция никогда бы не стала чемпионом мира.
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А ты откуда знаешь это, Славнов?