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Погба ответил на постоянную критику в его сторону

сегодня, 13:28

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба ответил на критику, которой он подвергается в последнее время.

Я всегда так играл, и, слава Богу, я выиграл титул чемпиона мира. Язык тела, стрижка, все это - просто разговоры. Я играю именно вот с таким образом. Это не проблема, когда мы побеждаем, меня критикуют в те моменты, когда мы проигрываем

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STVA 1
STVA 1
   31 / 751
сегодня в 15:04
К сожалению меня много критикуют , когда я пешком хожу , особенно в МЮ !
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   14 / 751
сегодня в 14:36
Погба: хочу ответить на постоянную критику. Вы *пи*пи*пи* сами *пи*пи*пи* в футбол *пи*пи*пи* научитесь играть *пи*пи*пи* потом рот *пи*пи*пи* свой открывайте *пи*пи*пи*. У меня не *пи*пи*пи* лапша на *пи*пи*пи* голове *пи*пи*пи* как у Ней*пи*пи*пи*мара *пи*пи*пи* поэтому *пи*пи*пи* играть не мешает *пи*пи*пи*.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   168 / 751
сегодня в 14:33
Тарасобаня.
Сегодня 15:02
Без зулуса Франция никогда бы не стала чемпионом мира.
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А ты откуда знаешь это, Славнов?
Ruslik1982
Ruslik1982
   39 / 751
сегодня в 14:20
докажешь делом в Реале
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   434 / 751
сегодня в 14:16
Реал должен поскорее купить этого зулуса !
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   54 / 751
сегодня в 14:02
Без зулуса Франция никогда бы не стала чемпионом мира.
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:44
Как будто титул чемпиона мира он сам выиграл, мало того как футболист никакой так у этого зулуса ещё и язык без костей.
eleven LC
eleven LC
   95 / 751
сегодня в 13:32
Я никогда не критикую Погба,об одном прошу НЕ переходить в Реал никогда,по-братски!
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