Погба ответил на постоянную критику в его сторону

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции ответил на критику, которой он подвергается в последнее время.

Я всегда так играл, и, слава Богу, я выиграл титул чемпиона мира. Язык тела, стрижка, все это - просто разговоры. Я играю именно вот с таким образом. Это не проблема, когда мы побеждаем, меня критикуют в те моменты, когда мы проигрываем.