Ари вышел из отпуска и присоединился к «Краснодару»

сегодня, 17:33

Нападающий «Краснодара» Ари вышел из отпуска и приступил к тренировкам с основным составом команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Ари провел за «Краснодар» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В мае форвард продлил контракт с клубом.