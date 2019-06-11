Ари вышел из отпуска и присоединился к «Краснодару»

Нападающий «Краснодара» Ари вышел из отпуска и приступил к тренировкам с основным составом команды.
Напомним, что в минувшем сезоне Ари провел за «Краснодар» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В мае форвард продлил контракт с клубом.
Ари вернулся из Бразилии, атмосфера на тренировках стала еще позитивнее! 🙌😃— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 июня 2019 г.
Все самое вкусное 😋 с утреннего занятия «быков» 👇#Сборы #Сборы2019 #БыкиНаСборах #ВпередБыки pic.twitter.com/5D6npLbIe0