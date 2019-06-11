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Ари вышел из отпуска и присоединился к «Краснодару»

сегодня, 17:33

Нападающий «Краснодара» Ари вышел из отпуска и приступил к тренировкам с основным составом команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Ари провел за «Краснодар» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В мае форвард продлил контракт с клубом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   235 / 747
сегодня в 19:18
Теперь думает как бы из клуба ещё денег выбить.
mtv191991
mtv191991
   261 / 747
сегодня в 17:40
Ари вроде ещё сегодня по76. Но это не точно
Alvish
Alvish
   53 / 747
сегодня в 17:34
Новости, как про Головина.
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