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Дзюба: «В концовке игры у меня уже в глазах начало темнеть, всё болит»

сегодня, 01:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Кипром (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше всё решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить. 

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что три очка, идём дальше. Поддержка трибун и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно всё забить. Держали народ в напряжении.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 760
сегодня в 01:49
С Маринкой все залетело??? Да ты , Тема, пару десятков моментов тогда загубил!!! А сегодня запорол все до одного. И пас толком отдать не мог , и свое все угробил.
Зря тебя не заменили и это удивительно???
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