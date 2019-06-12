Дзюба: «В концовке игры у меня уже в глазах начало темнеть, всё болит»

Нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал победу над Кипром (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше всё решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что три очка, идём дальше. Поддержка трибун и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно всё забить. Держали народ в напряжении.