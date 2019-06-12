Шалимов: «После забитого мяча сборная России просто доигрывала матч»

Экс-наставник «Краснодара» поделился впечатлениями от игры сборной России в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 против Кипра (1:0).

Два разных тайма, в первом наша сборная владела инициативой, мячом, играла по схеме 4-3-3, атаковала в основном левым флангом, создала моменты, забила два гола вне игры, третий забила – одни и те же комбинации были, три игрока: Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Головин, правым флангом атаковали меньше.

Второй тайм был более открытым, не знаю, с чем это связано, не думаю, что наша команда это специально сделала, но всё равно было много возможностей выйти в контратаку, создать моменты и забить гол. Понятно, что уверенность была, вряд ли кто-то думал, что Кипр может сравнять, но всё-таки всегда бывают стандарты и какие-то ошибки, поэтому было бы спокойнее, если бы второй гол забили. Но всё равно уверенность была, что наши выиграют, и самое главное – это три очка.

Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счёте. Важны были три очка, это последняя игра [в сезоне], было тяжело психологически находиться на сборах.

Судейство нормальное, я думаю, что пенальти не было. Сложно оценивать сборную по этим двум играм, главное, что заработали шесть очков. Полный стадион в плане настроя помог нашим ребятам.