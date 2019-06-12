Червиченко: «Может, судья матча с Кипром ходил на курсы к нашим арбитрам?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче отборочного этапа ЧЕ -2020, в котором сборная России одолела национальную команду Кипра (1:0).

Играли-то хорошо. Единственный момент, в конце было такое ощущение, особенно, когда команда уже немного подсела, что за фривольное использование моментов может последовать наказание. Слава богу, киприоты не сдюжили. Но обычно, когда такое количество моментов разбазаривается впустую, мяч часто влетает в ворота, а давно записанные три очка превращаются в одно. И именно этого потом не хватает, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Поэтому Черчесов должен серьёзно поговорить с командой: нельзя так растранжиривать моменты. И Дзюбе тоже пора спускаться с небес на землю и более серьёзно относиться к моментам, которые для него создают партнёры.

В целом же впечатления очень хорошие. И игра ладилась, и комбинация с проходом по левому флангу понравилась. Всё нормально, просто опять же надо серьёзнее относиться к моментам. И если у Дзюбы сегодня не идёт, то Черчесов должен дать попробовать другим игрокам. Может быть, Смолову.