Гризманн: «Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции ответил на вопрос о своём будущем.

Нужно немного подождать. Я хочу знать, где продолжу карьеру больше, чем кто-либо другой, но необходимо подождать.

Не знаю, останусь ли в Испании. Возможно, в течение двух недель мы что-нибудь узнаем. Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие.