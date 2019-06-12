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Гризманн: «Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании»

сегодня, 06:19

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о своём будущем.

Нужно немного подождать. Я хочу знать, где продолжу карьеру больше, чем кто-либо другой, но необходимо подождать.

Не знаю, останусь ли в Испании. Возможно, в течение двух недель мы что-нибудь узнаем. Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие.

Месяц назад француз объявил о том, что этим летом покинет «Атлетико». Ожидалось, что о его переходе вскоре объявит «Барселона», но, по слухам, эта сделка была сорвана. Недавно сообщалось о том, что Гризманн близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Boxert
Boxert
   50 / 759
сегодня в 07:41
Сериал продолжается.
shlifen
shlifen
   116 / 759
сегодня в 07:40
Ну так и играл бы в Атлетико =)) Блин, Гризи был главной звездой в команде, имел самую большую з.п. среди игроков и в топ-10 в мире, был главной атакующей силой в атаке... Если ему "просто хотелось играть в футбол и получать удовольствие" то что со всем этим не так? Раньше болельщики превращались в глорихантеров, а нынче футболисты - в трофихантеров... =((( никто не хочет работать чтобы ВЫИГРЫВАТЬ трофеи, все ищут куда бы перейти чтобы трофеи" получить "
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 759
сегодня в 07:38
50 на. 50.
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