Гризманн: «Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о своём будущем.
Нужно немного подождать. Я хочу знать, где продолжу карьеру больше, чем кто-либо другой, но необходимо подождать.
Не знаю, останусь ли в Испании. Возможно, в течение двух недель мы что-нибудь узнаем. Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие.
Месяц назад француз объявил о том, что этим летом покинет «Атлетико». Ожидалось, что о его переходе вскоре объявит «Барселона», но, по слухам, эта сделка была сорвана. Недавно сообщалось о том, что Гризманн близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».