Газзаев: «Россия заслуженно победила Кипр»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал победу национальной команды над Кипром в отборочном матче Евро-2020.

Во-первых, мы должны быть довольны результатом. Во-вторых, качество игры было достаточно высокое. На мой взгляд, присутствовало большое преимущество, тотальное даже я бы сказал: в качестве и владении инициативой. Создали очень много голевых стопроцентных моментов, но, к сожалению, не было реализации. Это единственное, что можно сказать. А так в целом команда заслуженно победила.

Главный итог — в двух матчах заработали шесть очков. По игре Кипр очень организованная команда, с самого начала пыталась играть на контратаках.

Почему не играл Чалов? Здесь решается тактическая задача, выход команды на чемпионат Европы. У Федора Чалова еще будет время, чтобы проявить себя в сборной. Сегодня надо решить главную задачу — выход на Евро, поэтому давайте не будем сегодня быть недовольными. Есть главный тренер, тренерский штаб, у которых есть стратегия для того, чтобы отобраться на чемпионат Европы.