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Газзаев: «Россия заслуженно победила Кипр»

сегодня, 11:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Кипром в отборочном матче Евро-2020.

Во-первых, мы должны быть довольны результатом. Во-вторых, качество игры было достаточно высокое. На мой взгляд, присутствовало большое преимущество, тотальное даже я бы сказал: в качестве и владении инициативой. Создали очень много голевых стопроцентных моментов, но, к сожалению, не было реализации. Это единственное, что можно сказать. А так в целом команда заслуженно победила.

Главный итог — в двух матчах заработали шесть очков. По игре Кипр очень организованная команда, с самого начала пыталась играть на контратаках.

Почему не играл Чалов? Здесь решается тактическая задача, выход команды на чемпионат Европы. У Федора Чалова еще будет время, чтобы проявить себя в сборной. Сегодня надо решить главную задачу — выход на Евро, поэтому давайте не будем сегодня быть недовольными. Есть главный тренер, тренерский штаб, у которых есть стратегия для того, чтобы отобраться на чемпионат Европы.

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Все комментарии
beefs
beefs
   105 / 759
сегодня в 13:01
Естественно за все несёт ответственность Черчеслв, ждём осень...
Caniggia
Caniggia
   52 / 759
сегодня в 12:45
Усатый пёс похвалил усатого барана!
beefs
beefs
   105 / 759
сегодня в 11:55
а резерв не посмотрели, а была очень благоприятная возможность, но это на совести Черчесова (осень покажет)...
drug01
drug01
   94 / 759
сегодня в 11:49
Главное три очка!
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