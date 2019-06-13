Спортдиректор «Юве» отправился в штаб МЮ для переговоров по Погба

сегодня, 20:20

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отправился в Великобританию на переговоры с МЮ по полузащитнику .

Пока переговоры находятся на начальной стадии. «Юве» хочет включить в сделку по Погба своего защитника , которого уже передумал покупать «Ман Сити» из-за запрашиваемой цены со стороны «бьянконери», а также по той причине, что правый бек «горожан» Данило не смог договориться с «Интером» и теперь останется в клубе.

Также Паратичи нанес визит в «Челси», чтобы решить вопрос по тренеру . Лондонцы не хотят отпускать его без компенсации, поскольку в случае ухода итальянца «Челси» намерен пригласить из «Дерби Каунти», а за него придется заплатить неустойку - 3,5 млн фунтов.

Кроме того, Паратичи успел слетать во Францию на переговоры с «Лионом» по 22-летнему полузащитнику . Пока главным фаворитом на этого игрока остается «Тоттенхэм».