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Спортдиректор «Юве» отправился в штаб МЮ для переговоров по Погба

сегодня, 20:20

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отправился в Великобританию на переговоры с МЮ по полузащитнику Полю Погба

Пока переговоры находятся на начальной стадии. «Юве» хочет включить в сделку по Погба своего защитника Жоау Канселу, которого уже передумал покупать «Ман Сити» из-за запрашиваемой цены со стороны «бьянконери», а также по той причине, что правый бек «горожан» Данило не смог договориться с «Интером» и теперь останется в клубе.

Также Паратичи нанес визит в «Челси», чтобы решить вопрос по тренеру Маурицио Сарри. Лондонцы не хотят отпускать его без компенсации, поскольку в случае ухода итальянца «Челси» намерен пригласить Фрэнка Лэмпарда из «Дерби Каунти», а за него придется заплатить неустойку - 3,5 млн фунтов.

Кроме того, Паратичи успел слетать во Францию на переговоры с «Лионом» по 22-летнему полузащитнику Тангаю Н'Домбеле. Пока главным фаворитом на этого игрока остается «Тоттенхэм».

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Все комментарии
anyway
anyway
   80 / 750
сегодня в 20:54
нельзя отпускать своих лидеров...
Брулин
Брулин
   99 / 750
сегодня в 20:49
Pogba OUT -> Dybala IN
АС35
АС35
   18 / 750
сегодня в 20:40
Самовлюблённый лентяй, играющий по настроению, а сколько шума, суеты вокруг него)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   294 / 750
сегодня в 20:36
Вспомнил "трансферы" г-на Дзюбы в турецкие клубы. Руководители оных по телефону интересовались у корреспондентов его игрой. "Истинный" интерес. В нашем случае спорт. директор лично отправился на переговоры по игроку в Великобританию. Кто-то после этой информации еще раз правомерно усомнится в том, что Дзюба нужен кому-то за рубежом, даже в затрапезных по европейским меркам клубах.
ДАША Д
ДАША Д
   260 / 750
сегодня в 20:24
Миллионы делить будут.
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