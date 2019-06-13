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Трезеге: «У Головина есть всё, чтобы проявить себя во Франции»

сегодня, 20:48

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил выступление полузащитника «Монако» Александра Головина в своем первом европейском сезоне.

Головин – интересный игрок, с отменными качествами, который пришел в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых – нужна постоянная мотивация и четкость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе. Ему было очень нелегко – травмы, недовольство результатами «Монако» со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там.

В следующем сезоне монегаски не будут выступать в еврокубках, и это возможность для российского футболиста работать еще больше, ближе узнавать одноклубников и полностью посвящать себя клубу, который возложил на него много надежд.

Головин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 21:10
Все у Сани будет хорошо!!!
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