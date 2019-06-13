Кальдерон: «Аренда Бэйла - лучшее решение для всех»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что вингеру команды лучше уйти в аренду.

У Бэйла очень сложная ситуация. Понятно, что Зидан на него не рассчитывает, он показал это в прошлом сезоне, когда не ставил Гарета в основной состав. Это очень разочаровывающий факт для такого игрока.

Проблема и в трансфере. «Реал» захочет за валлийца много денег, но мне кажется, это будет трудно сделать. Возможно, лучший вариант для всех - аренда. Бэйл сможет вернуть себе уверенность на поле, а «Реал» даст игроку шанс повысить свою стоимость.