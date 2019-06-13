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Кальдерон: «Аренда Бэйла - лучшее решение для всех»

сегодня, 18:29

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что вингеру команды Гарету Бэйлу лучше уйти в аренду.

У Бэйла очень сложная ситуация. Понятно, что Зидан на него не рассчитывает, он показал это в прошлом сезоне, когда не ставил Гарета в основной состав. Это очень разочаровывающий факт для такого игрока.

Проблема и в трансфере. «Реал» захочет за валлийца много денег, но мне кажется, это будет трудно сделать. Возможно, лучший вариант для всех - аренда. Бэйл сможет вернуть себе уверенность на поле, а «Реал» даст игроку шанс повысить свою стоимость.

Сообщалось, что МЮ отказался от кандидатуры Бэйла. 

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   422 / 749
сегодня в 18:37
Груля 3 никому не нужен ахаххааааааа
АС35
АС35
   19 / 749
сегодня в 18:36
Бывший Президент Реала мыслит верно, но надо найти команду, которая захочет взять в аренду Бэйла, заплатив при этом определённую сумму, да плюс ещё ко всему, чтобы Бэйл дал согласие на свою аренду. А Бэйл не подарок, может согласие и не дать. Мысль правильная, но много - но. Ох уж этот Бэйл)
No problem
No problem
   87 / 749
сегодня в 18:36
Ему почти 30,кончился он.
Гольф,стресс.
Епт,хорошо начинал....
Никакой аренды,продать хоть за мешок картошки и все.
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