Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Монако» оценил шансы нападающего «Барселоны» на получение «Золотого мяча».

Обладатель «Золотого мяча» - зачастую футболист, выигравший крупный турнир в году. Хотя Месси в 2010 году получил награду, имея в активе только победу в чемпионате Испании, так что всё возможно и сейчас.

Думаю, если бы «Золотой мяч» давали бы лучшему игроку по факту, то это был бы Лео. В этом я не сомневаюсь.

«Ливерпуль» провел фантастический сезон. Конечно, можно ждать их игрока в тройке.