Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оценил шансы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на получение «Золотого мяча».
Обладатель «Золотого мяча» - зачастую футболист, выигравший крупный турнир в году. Хотя Месси в 2010 году получил награду, имея в активе только победу в чемпионате Испании, так что всё возможно и сейчас.
Думаю, если бы «Золотой мяч» давали бы лучшему игроку по факту, то это был бы Лео. В этом я не сомневаюсь.
«Ливерпуль» провел фантастический сезон. Конечно, можно ждать их игрока в тройке.
Мане или Ван Дейк, кто то из них достоин. Салах, конечно великолепен был, но не так, как в прошлом сезоне.
Месси тоже был неплох, но на концовку не хватило и его.
Мане или Ван Дейк, кто то из них достоин. Салах, конечно великолепен был, но не так, как в прошлом сезоне.
Месси тоже был неплох, но на концовку не хватило и его.