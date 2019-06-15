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Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“»

сегодня, 11:10

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оценил шансы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на получение «Золотого мяча».

Обладатель «Золотого мяча» - зачастую футболист, выигравший крупный турнир в году. Хотя Месси в 2010 году получил награду, имея в активе только победу в чемпионате Испании, так что всё возможно и сейчас.

Думаю, если бы «Золотой мяч» давали бы лучшему игроку по факту, то это был бы Лео. В этом я не сомневаюсь.

«Ливерпуль» провел фантастический сезон. Конечно, можно ждать их игрока в тройке.

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Все комментарии
волгoдoн
волгoдoн
   17 / 740
сегодня в 12:01
а питон без устали изрыгивает..вот ведь неисправимое заднеприводное создание)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил League1
   314 / 740
сегодня в 11:52
😂😂😂👍 красава!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   314 / 740
сегодня в 11:51
Игрок Ливерпуля должен получить зм.
Мане или Ван Дейк, кто то из них достоин. Салах, конечно великолепен был, но не так, как в прошлом сезоне.
Месси тоже был неплох, но на концовку не хватило и его.
League1
League1
   33 / 740
сегодня в 11:47
Гном никогда, ни в 10-м, ни в любом другом году мяча не заслуживал. Но ему довали и довали. Так чта никто и не удивится, есле ему дадут. Но плеваться все будут.
cska plus
cska plus
   13 / 740
сегодня в 11:36
Лишь бы упомянуть гнома.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 740
сегодня в 11:34
зачем ему их уже ставить некуда
Чингачгук
Чингачгук
   296 / 740
сегодня в 11:24
Кандидатов не много.
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