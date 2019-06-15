Вьери: «Лукаку - настоящий зверь»

Бывший итальянский футболист прокомментировал слухи о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и форвард «Ромы» могут перейти в «Интер».

Я считаю, что Джеко - самый полноценный нападающий в Италии. Он силен физически, обладает техникой, хорош в воздухе, умеет бить обеими ногами. Его переход в «Интер» стал бы отличным трансфером. Он - тот, кто действительно имеет значение на поле.

Мне нравится Лукаку, но такой футболист должен забивать по 30 голов за сезон. У него экстраординарные способности, он настоящий зверь. Я думаю, что в «Интере» он будет настоящим разрушителем.