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Вьери: «Лукаку - настоящий зверь»

сегодня, 11:47

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери прокомментировал слухи о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и форвард «Ромы» Эдин Джеко могут перейти в «Интер». 

Я считаю, что Джеко - самый полноценный нападающий в Италии. Он силен физически, обладает техникой, хорош в воздухе, умеет бить обеими ногами. Его переход в «Интер» стал бы отличным трансфером. Он - тот, кто действительно имеет значение на поле. 

Мне нравится Лукаку, но такой футболист должен забивать по 30 голов за сезон. У него экстраординарные способности, он настоящий зверь. Я думаю, что в «Интере» он будет настоящим разрушителем. 

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сегодня в 11:49
Был зверем когда-то
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